Jak jsme již čtenáře Deníku informovali, došlo na trenérském můstku Nové Vsi ke změně. Vedení oddílu se rozhodlo ukončit spolupráci s Radkem Šikolou. Na jeho místo pak instalovalo Václava Pohanku, který dosud asistoval Petru Nedvědovi u divizního Žďáru.

Jedenatřicetiletý trenér bude mít premiérový trénink se svými novými svěřenci tento týden. „Oficiálně zahajujeme v pátek dvaadvacátého května. S kluky už jsme si byli párkrát zahrát báčko, ale o skutečném trénování se hovořit nedalo,“ vysvětluje Pohanka.

Ten má v plánu se s hráči scházet třikrát týdně. „Uvidíme, jak to budou kluci zvládat časově. Pokud by to byl problém, šli bychom jen do dvou jednotek týdně. Je potřeba, aby tréninky měly úroveň a bylo na nich dostatek hráčů.“

V Nové Vsi by se na nadcházející ročník měli připravovat bez jakékoliv přestávky. „Budeme trénovat pořád, nemám v plánu žádnou pauzu. Tu měli hráči doteď a byla myslím dost dlouhá. Počítám pouze s tím, že na přelomu června a července na dva víkendy vynecháme přípravné utkání,“ potvrzuje.

První duel čeká na hráče klubu z Novoměstska předposlední květnový den. „To se v modelovém zápase utkáme s naším béčkem. Domluvené jsou pak zápasy se Sapeli Polná a zřejmě i Žďárem. Do konce června mám v plánu tři nebo čtyři přátelské zápasy,“ nastiňuje Pohanka.

V posledních letech se pro fotbalisty Nové Vsi stalo už tradicí letní soustředění. Dojde na něj také pod novým trenérským vedením? „O tom, zda pojedeme na soustředění, se budeme s hráči ještě domlouvat. Je to otevřené, otázkou je nejen to, zda pojedeme, ale také případně kam. Pokud to bude v nějakých solidních možnostech klubu, rádi bychom toho využili a před novou sezonou pořádně potrénovali,“ vysvětluje kormidelník Nové Vsi.

Jinak se prý letní příprava nikterak nebude lišit od toho, na co jsou hráči zvyklí. Možná jen to, že nový lodivod hodlá začít s výrazně širším kádrem. „Na papíru mám napsaných dobře přes dvacet lidí. Doufám, že nás tolik bude také na hřišti. Podle mého bude jen a jen dobře, pokud bude v mančaftu zdravá konkurence. Chci si všechny kluky vyzkoušet, pak kádr početně určitě zredukujeme. Více budeme vidět už po prvních pár trénincích,“ vysvětluje.

Jedna změna je ale jistá. S příchodem nového kouče přejdou fotbalisté Nové Vsi na jiný styl bránění. „Mám v plánu kluky naučit něco nového. V první řadě to bude zónová obrana, to je náš hlavní úkol v přípravě. Sám jsem zvědavý, jak si s tím kluci poradí, ale typy hráčů na to určitě máme. Dobrá polovina týmu už tento systém hrála, ti ostatní se to musí naučit,“ tvrdí Václav Pohanka.

Na rozdíl od Nové Vsi se fotbalisté rezervy Velkého Meziříčí už sešli. První trénink si svěřenci trenéra Libora Švece odbyli třetí květnový pátek. „Trénovat bychom měli do dvacátého června, pak bude krátká přestávka. Po ní bychom se znovu sešli na začátku července a začala by klasická letní příprava. Samozřejmě za předpokladu, že nenastane nějaká náhlá změna,“ potvrzuje lodivod velkomeziříčské rezervy.

Poměrně překvapivě zatím nemá v plánu přípravná utkání. Není to ovšem definitivní. „Teď asi využijeme jen třetiligového áčka k sehrání modelového utkání. Přiznám se, že zatím jsem soupeře na přípravné zápasy nesháněl. To ale neznamená, že jistojistě hrát nebudeme. Pokud na zápasy dojde, tak rozhodně až v červnu.“

Vzhledem k dlouhé přestávce hodlá Libor Švec hráče do tréninkového procesu zapojovat raději pozvolně. „Zkraje, tedy do konce května, mám v plánu tréninky dvakrát týdně. Mělo by to být spíše o jakémsi nastartování se,“ nastiňuje.

Na své ovečky ovšem trenér rezervy Velkého Meziříčí myslel i v průběhu nouzového stavu. „Hned od jeho začátku jsem hráčům poslal individuální plány. Ze začátku se tedy podívám i na to, jak svědomitě je kluci plnili. Samozřejmě se týkaly pouze pohybových aktivit, s míčem se toho moc dělat nedalo.“

Kulatého nesmyslu si fotbalisté nyní užijí dosytosti. „Zprvu se bude příprava odehrávat především s balonem. Je potřeba, aby si jej hráči osahali. Nevynecháme ani nabírání kondice, ale i to s balonem. Od června bych chtěl najet na rychlostní vytrvalost, opět co nejvíce s míčem u nohy. Chci do přípravy dostávat herní prvky, které dlouhou dobu nebyli možné,“ zmiňuje kouč Meziříčí.

Současný kádr by měl zůstat pohromadě. „Zatím nemám žádný signál o tom, že by měl v týmu někdo skončit. Naplno s námi už půjdou i tři kluci z dorostu, kteří naskakovali v průběhu minulé sezony. Samozřejmě také uvidíme, jak na tom bude naše áčko.“

V červenci, se zahájením letní přípravy, by ale mělo dojít k důležité změně. „Celkový styl asi nebude jiný než před rokem. Hodlám se ovšem více zaměřit na intenzitu. To by znamenalo více tréninků, ale kratších. Tak, aby vše bylo ve větším tempu a co nejvíce se blížilo klasickým zápasům,“ dodává Libor Švec.