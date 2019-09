V. BÍTEŠ B – FŠ TŘEBÍČ 1:2

V souboji s lídrem tabulky se fotbalisté rezervy Velké Bíteše rozhodně nenechali zahanbit, na body to však nestačilo. Hráči Fotbalové školy šli do vedení ve 20. minutě po brance Hobzy, ještě před pauzou však stihl vyrovnat Rozum. O tom, že tři body poputují do Třebíče rozhodla situace z 53. minuty. Pokutový kop proměnil Dvořák a hosté si díky tomu ještě více upevnili své vedoucí postavení v tabulce.

Góly: 37. Rozum – 20. Hobza, 53. Dvořák (PK). Rozhodčí: Terber. ŽK: 2:0. Diváci: 120. Poločas: 1:1. V. Bíteš B: Bartošek – T. Pelán, M. Švanda, O. Švanda, Horák – Hibš, Zúbek (60. T. Loup), Ondrák, Jakeš – Rozum (78. Smejkal), Pokorný.