Blesk z čistého nebe. Tak by se dala vzít nedělní večerní zpráva z klubového webu FK Maraton Pelhřimov o předčasném konci trenéra Pavla Regáska na lavičce elitního celku krajského přeboru Vysočiny. „Chtěli jsme dát mužstvu nový impuls,“ sdělil Deníku hlavní důvod předseda výkonného výboru Miroslav Vacek.

V předchozích dvou letech fotbalisté Pelhřimova nejvyšší krajské soutěži jasně dominovali. Nebýt nedohrání obou ročníku z důvodu pandemie covidu-19, už by stoprocentně proháněli své soupeře v moravskoslezské divizi D.

Také do letošní sezony šel tým pod vedením Pavla Regáska jako největší favorit. Jenže nakonec je z toho po podzimu až čtvrté místo se ztrátou osmi bodů na vedoucí Speřice. „Přišlo nám, že po těch čtyřech letech, co u mužstva Pavel Regásek je, trošku mančaft upadá do stereotypu, ubývá v něm hladovosti, je poněkud okoukaný. Také podzimní výsledky naznačovaly, že stagnuje,“ vysvětloval rozhodování výkonného výboru klubu jeho předseda.

Sedmatřicetiletému trenérovi přitom měla v Pelhřimově smlouva vypršet až za půl roku. „Čtyři roky u jednoho týmu jsou hodně dlouhou dobou. Chtěli jsme mu dát nový impuls a to nám přišlo lepší už teď, v zimní přestávce, než čekat ještě další půlsezonu,“ sdělil Vacek.

Ten v každém případě ocenil práci, kterou Regásek u mužstva odvedl. „Jeho práci hodnotíme velice kladně. Mančaft dal opět dohromady, dvakrát po sobě jsme byli po polovině soutěže na prvním místě tabulky. Nebýt covidu, určitě už bychom byli zpátky v divizi. Bohužel to nedopadlo, což nemohl nikdo z nás ovlivnit,“ chválil, ale současně si také postýskl.

Svoji roli v ukončení spolupráce s dosavadním koučem FK Maraton sehrála rovněž skutečnost, že už si vedení oddílu vyhlédlo potenciálního nástupce. „Vytipovali jsme si Richarda Zemana, který je aktuálně volný a máme na něj samé pozitivní reference. Jsme už nějaký čas v jednání a dá se říci, že dolaďujeme poslední detaily. Také proto jsme si řekli, že nemá cenu čekat a o půlrok jsme vše uspíšili,“ zopakoval.

Slova předsedy výkonného výboru pelhřimovského klubu pro Deník potvrdil také samotný Richard Zeman. „Mohu potvrdit, že mě Pelhřimov oslovil. Jednáme spolu a je vysoce pravděpodobné, že se týmu ujmu,“ prozradil bývalý úspěšný trenér Ždírce nad Doubravou, Třebíče, Havlíčkova Brodu a naposledy Nového Města na Moravě.

Dostane nový kormidelník za cíl postup do divize ještě v aktuálním ročníku? „Na našem cíli, kterým je návrat do divize, se nic nemění., ten případně dostane také pan Zeman. Druhou věcí je to, v jakém stavu bude na jaře hráčský kádr. Takže to pro něj letos nebude otázka bytí a nebytí, ale postoupit rozhodně chceme, to platí,“ dodal Vacek.

Pro Pavla Regáska jeho předčasný konec u mužů Pelhřimova úplným překvapením nebyl. „Trošku jsem to očekával. Za sebe jsem byl rozhodnutý, že dodržím smlouvu a v létě u týmu skončím. Tento krok vedení klubu ovšem chápu a plně respektuji,“ měl pochopení.

A to i z důvodu jeho nástupce. „Když se vyskytla možnost angažování kvalitního trenéra, tak je určitě lepší, aby přišel k mužstvu už v zimě,“ zdůraznil Regásek.

Od týmu rozhodně neodchází s nepříjemnými vzpomínkami. „Pocity jsou převážně pozitivní. Mám za sebou kus oddělané práce i výsledky, které byly vidět. Svědomí mám čisté, zpětně nic bych neměnil ani neudělal jinak,“ poznamenal.

Dnes již svému bývalému celku bude dál fandit a věří mu. „Těší mě, že jsme týmu dali nějakou tvář, sílu i hodnotu. Je rozjetý tak, že jsou kluci i na jaře schopní se dostat na pozice, kam patří. Pokud se uzdraví zranění hráči, patří na vrchol přeboru. Nový trenér tomu dá impuls, oživí hru, bude to ku prospěchu věci.“

Zmařený postup v předešlých sezonách už raději neřeší. „Co se dá dělat, jsou důležitější věci než fotbal. Samozřejmě to štvalo mě i kluky, protože jsme tomu obětovali plno času a práce. Ale je to pořád jen fotbal,“ pousmál se Regásek.

Umístění FK Pelhřimov v KP pod vedením Pavla Regáska:

2018/2019 - 2. místo (o 5 bodů za postupující Bystřicí n. P.)

2019/2020 - 1. místo (po podzimu náskok 4 bodů, nedohráno kvůli covidu-19)

2020/2021 - 1. místo (po podzimu náskok 5 bodů, nedohráno kvůli covidu-19)

2021/2022 - 4. místo (po letošním podzimu)