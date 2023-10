Zajímalo nás, jak generace teenagerů a jejich trenérů reagovala na derby. „Měli jsme trénink hned v pondělí po derby, ale kluci to nijak neřešili,“ sdělil Rostislav Novotný, který trenérsky vede dorost Nového Města společně s Lubošem Střešňákem.

A na toto téma ještě pokračoval. „Obecně mi přijde, že dnešní mladá generace tolik neřeší zápasy mužů svého klubu nebo ty televizní, jak to bylo zvykem za nás,“ sdělil zajímavý postřeh Novotný.

Ideální premiéra. Blaha začal jako hlavní trenér fotbalistů Bystřice vítězstvím

Jak se derby zamlouvalo čtyřiačtyřicetiletému trenérovi? „Moc jsem se těšil, protože mám takové zápasy rád. Navíc je paráda, jak se nyní zvedla návštěvnost na lize. Fotbalově mi však derby připravilo obrovské zklamání. Byla to nuda, nic mi to nedalo, až jsem si chvílemi ťukal na telefonu, jak jsem se nudil,“ neskrýval.

Přitom atmosféra na slávistickém stadionu se Novotnému zamlouvala. „Podle mého byla dobrá. Stadion po okraj naplněný, do toho choreo, které sice bylo ostřejší, ale tohle je věc, kterou já zrovna příliš neřeším.“

Trenérovi dorostenců Vrchoviny se ale příliš nezamlouvaly reakce, které průběh souboje pražských S komentovaly. „Zápasy byl vyhrocený, objevily se v něm momenty, které do fotbalu nepatří, to stoprocentně. Ale nesouhlasím s tím, že to byla ostuda či tragédie. Třeba v Nizozemsku se ten samý víkend nedohrál zápas Ajaxu s Feyenoordem kvůli řádění fanoušků, to je ostuda. Děláme z toho větší drama, než bylo,“ zdůraznil.

GLOSA: Fotbalová ostuda vypadá úplně jinak

Atmosféra na fotbalových zápasech mládeže prý bývá klidná. „Za poslední roky si nevybavuji zápas, v němž by byla atmosféra nějak vyhrocená. Emoce samozřejmě pracují, nějaké to pošťuchování či slovíčko občas padne na hřišti i mezi lavičkami. Ale po zápase se v klidu pozdravíme,“ potvrdil.

Ani z řad diváků, které tvoří v drtivé většině rodinní příslušníci mladých hráčů, se prý neobjevuje nic mimořádného. „Co jsem si všiml, tak diváci na našich zápasech spíše reagují na výroky pomezních, kteří nejsou delegovaní. Jak nemají dres, chybí jim autorita,“ dodal zajímavý postřeh Novotný.