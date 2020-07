V závěru minulého týdne se hrály zápasy o konečné umístění fotbalového Turnaje čtyř. A oba dopadly úspěšně pro kluby z Vysočiny.

O bronzové příčce pro fotbalisty Velké Bíteše (ve žlutých dresech) musel v jejich souboji se Zbraslaví rozhodnout až penaltový rozstřel. | Foto: archiv Deníku

Ve finálovém souboji fotbalisté Rapotic přivítali Zastávku. Domácí dostal do vedení krásnou střelou do šibenice Valsa. „Jinak to ale bylo vyrovnané utkání se spoustou šancí na obou stranách,“ hodnotil asistent trenéra Rapotic Karel Kovařík.