Zdroj: grafika DeníkV nejvyšší krajské soutěži dominuje kanonýrům tradiční střelec - Martin Dvořák. Lídr Kamenice nad Lipou se dokázal prosadit třináctkrát.

V 1.A třídě pálili nejvíce Jan Žíla ze Štok v A skupině a třebíčský Tomáš Hobza ve druhé části kraje.

Nejpřesnější mušku ale měli dva snajpeři v 1.B třídě. Lídři obou skupin mířili do branky protivníka jedenadvacetkrát. Podobně jako Martin Dvořák je tradičním kanonýrem Miroslav světelský Křikava. Ten k uvedené porci branek za B tým přidal ještě čtyři góly za átřídní A celek.

Druhý lídr, Pavel Lhoták, se také může pochlubit osobní specialitou. Na podzim nastřílel přesně padesát procent branek svého týmu. Právě jeho jsme před jarem krátce vyzpovídali.

Důležitý bude postup

Pavel Lhoták je odchovancem Vrchoviny. V dorostu nastupoval za Novou Ves a Radešínskou Svratku, později působil ve Žďáře nad Sázavou. V současnosti je dvacetiletý útočník zpět v Radešínské Svratce a na podzim měl opravdu parádně nabito.

Zdroj: is.fotbal.czNa podzim jste vstřelil přesně polovinu branek svého týmu. Zažil jste někdy předtím něco podobného?

To ne. Tohle byl určitě můj nevydařenější podzim kariéry.

V lize byste platil do týmové kasy jako mourovatý. Přispíval jste spoluhráčům i ve Svratce?

Samozřejmě kasu máme. Ale kluci jsou na mě hodní. Něco jsem však dát musel. (smíc)

Nastupoval jste od začátků jako útočník?

Nebylo to tak vždycky. Dříve jsem hrál na různých postech. Párkrát jsem i chytal, hrál jsem stopera. Až v dorostu mě posunuli do útoku.

Na jakou pozici vás trenér staví.

Hraji typického hroťáka.

Máte k tomu nakročeno, takže se zeptat musím: Jak moc sledujete střeleckou tabulku a máte ambici být nejlepším kanonýrem?

Bylo by to fajn. Nejdůležitější ale bude, abychom s týmem postoupili do 1.A třídy.

Po podzimu sice vedete, ale ještě vás čeká jarních dvanáct zápasů. Udržíte formu a dokážete soutěž ovládnout?

Hodně určující bude hned první jarní zápas s Moravskými Budějovicemi. Jsou za námi jen o bod a tam se hned naplno ukáže, jestli na to máme.

Hrajete doma, to by mohlo být plus, ne?

Je pravda, že na nás chodí hodně lidí, podporu od nich máme. Vyšší soutěž by si určitě také zasloužili.

Zdroj: grafika DeníkJaký mančaft se o postup pokusí?

V kádru je pár zkušenějších fotbalistů, jinak jsme ale mladší tým. Hrajeme spolu druhý rok a myslím, že si to letos parádně sedlo.

Létalo po vašem podzimním střeleckém představení nad vámi v zimě nějaké přestupové laso?

O ničem nevím. Mně přímo nikdo nevolal. Stejně chci ale zůstat ve Svratce.

Na cíle pro jaro se tedy asi ptát nemusím. Vy jako nejlepší střelec soutěže a tým postoupí do vyšší soutěže…

Nevím, jestli to dopadne takhle ideálně. Jak jsem říkal, hlavní je pro nás postup. A já, ať dopadnu ve střeleckém pořadí jakkoliv, tomu budu chtít maximálně přispět.