Týdeník Vysočina pokračuje v hodnocení podzimní části letošního ročníku nižších krajských fotbalových soutěží na Vysočině z pohledů klubů ze žďárského okresu. Tentokrát uzavřeme náš pohled na východní skupinu 1. A třídy dvěma nejhoršími celky.

Postavení předposledního Moravce není až takovým překvapením. Už před začátkem sezony totiž vedení avizovalo, že po jejím skončení, bez ohledu na výsledky, dobrovolně zamíří zpět do okresní soutěže. Zato totální mizérie fotbalistů Radešínské Svratky se rozhodně nečekala.

1. A TŘÍDA – SKUPINA B

TJ MORAVEC

Během loňského kompletního podzimu získali hráči Moravce pouhých pět bodů. V podstatě velice podobně si vedli také o rok později. Svědčí o tom pouhé dva vydolované body, byť mají oproti zbytku pelotonu odehráno o jeden, resp. dva zápasy méně. S tím se ovšem dalo počítat.

Pokud by se loňský ročník dohrál, působil by klub o patro, ale možná i dvě, níže. Hrající trenér Martin Černý se na jaře pokusil rozšířit uzoučký kádr dvanácti lidí. To se mu povedlo, jenže se objevily další absence, efekt posil byl tudíž prakticky nulový.

Proto už před sezonou avizoval, že je to poslední ročník Moravce v krajské soutěži. Jeho ovečky herně tolik nezaostávají, jenže pokud k zápasům nastupují bez možnosti střídání, mají jen malou šanci bojovat o solidní výsledek.

FK TJ RAD. SVRATKA

Výbuch. Jinými slovy se podzimní počínání fotbalistů Radešínky nedá hodnotit. A nic na tom nemění ani fakt, že v neodehraných pěti kolech by mančaft narazil většinou na kluby ze spodku tabulky.

Už před rokem to od celku z Novoměstska nebyla žádná sláva. Možná i proto na jaře končící trenér Jaroslav Šoustar hovořil o nutném omlazení kádru, i za cenu případného sestupu do nejnižší krajské soutěže. Průběh podzimní části jakoby mu dával za pravdu.

Radešínka začala ročník dvěma debakly, ale poté se zdálo, že se tým zvedá. Bohužel jej srazila následná covidová karanténa, kvůli níž na tří týdny vypadl z tempa. Nutno objektivně přiznat, že tento fakt se na průběhu zbytku podzimu určitě negativně podepsal.

Poslední místo s jediným bodem na kontě vypadá hodně zle, ale nic není ztraceno. Radšínsku na jaře čeká hned osmnáct zápasů, ve hře má tedy přes padesát bodů. Trenér Martin Mužátko se ovšem bude muset poohlédnout po posilách. A to jak do obranných řad, tak především pro útočnou fázi.