I. A TŘÍDA – SKUPINA A

HERÁLEC – DOBRONÍN 1:5

Raketový start Herálce přinesl úvodní branku už po pěti minutách hry, Boháč utaženou střelou k tyči nedal gólmanovi hostů sebemenší šanci. Jenže o čtyři minuty později vyrovnal Horáček a od tohoto okamžiku byli hráči Dobronína jasně lepším mužstvem. Obrat zařídil v 17. minutě Svoboda, třetí branku přidal po půlhodině opět Horáček. Ten samý hráč chvíli po změně stran završil po dalším zaváhání domácího souboru hattrick, na konečných 1:5 uzavřel minutu před koncem Mikšíček.

„Dopustili jsme se spousty chyb, přišlo mi, jako bychom vůbec nechtěli hrát. Dobronín byl ve všech směrech lepším týmem a zcela zaslouženě nás vysoko porazil,“ láteřil kouč Herálce Jiří Skála.

Góly: 5. Boháč – 9., 30. a 48. Horáček, 17. Svoboda, 89. Mikšíček. Rozhodčí: Janovský. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Poločas: 1:3. Herálec: Tichý – Forchtsam, Ptaszek (67. Slováček), Veselský, Holec, Skála (27. Černý), Okurka (80. Bříza), Hamák, Cach, Boháč, Kovář.

I.A TŘÍDA – SKUPINA B

JEMNICKO – MORAVEC 4:0

Hráči hostujícího Moravce před sobotním duelem jen horko těžko lepili základní sestavu. Fotbalisté Jemnicka tak měli od úvodních minut zřetelný tlak, který zúročili ve 26. minutě ze sporného pokutového kopu Tobolkou. „Ondráček si sám nastřelil ruku a sudí odpískal penaltu,“ zlobil se trenér Moravce Lukáš Broža, který dokonce musel naskočit do branky svého mužstva. O čtyři minuty později přidal nikým nehlídaný Tobolka druhou branku. Ani po změně stran se obraz hry nezměnil. V 68. minutě zvýšil na 3:0 ze situace, která zaváněla ofsajdem Novák, konečnou podobu výsledku dal o sedm minut později z dalšího pokutového kopu Menčík – 4:0. „Vzhledem k okolnostem jsme zahráli to, na co jsme v danou chvíli měli,“ pokyvoval hlavou Broža.

Góly: 26. a 30. Tobolka (první z PK), 68. Novák, 75. Menčík (PK). Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 1:2. Diváci: 205. Poločas: 2:0. Moravec: Broža – F. Kudiovský, Juračka, P. Kudiovský (77. Kříž), Červinka, Hlushchenko, Kachlík, Urban, Chlubna, Ondráček, Štěpánek.

RAPOTICE – ŽĎÁR B 0:4

Domácí začali nedělní utkání hodně vlažně a už v 9. minutě prohrávali 0:2. Dvě rychlé brejkové situace využil nejprve Libor Sláma, poté si smolnou vlastní branku vstřelil Matoušek. Rezerva Žďáru dál podnikala nebezpečné útoky do otevřené obrany domácích, už na rozdíl tří branek zvýšil tečovanou střelou opět Libor Sláma. Rapotice chtěly s utkáním ještě něco udělat, jenže chvíli po změně stran přišel pomyslný čtvrtý hřebíček. Domácí obraně upláchl Henzl a bylo hotovo – 0:4. Utkání se pak již pouze dohrávalo a hosté brali zasloužené tři body.

Góly: 5. a 35. L. Sláma, 9. Matoušek (vlastní), 49. Henzl. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 2:0. Diváci: 57. Poločas: 0:3. Žďár B: Sáblík – Z. Peňáz, Machatka, T. Peňáz, Pátek – Musil, Janů, B. Sláma, L. Sláma – Henzl (60. Lukáš), Kovář.

R. SVRATKA – BUDIŠOV 1:1

První šanci si vypracovala domácí Radešínka, po přihrávce Pekárka ale Michal Šacl zakončení prováhal. Poté převzali iniciativu hráči Budišova a po půlhodině hry nastřelili břevno domácí svatyně. Branky padaly až po změně stran. V 50. minutě vyslal Starý do sóla Pekárka, který vyběhnutého gólmana šikovně přeloboval – 1:0. Hosty inkasovaná branka nepoložila, v 72. minutě si Rygl naskočil na centrovaný balon a s přispěním obránce Chrásta jej poslal za záda gólmana Petra – 1:1. Domácí poté úplně odpadli, Budišov několikrát mohl rozhodnout, ale na výsledku už se nic nezměnilo. „Za bod jsme rádi, na konci nám došly síly. Paradoxně mohl v závěru rozhodnout Janů, ale bod má svoji cenu,“ přiznal kouč Radešínky Pavel Kříž.

Góly: 50. Pekárek – 72. Rygl. Rozhodčí: Hanzl. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Rad. Svratka: Petr – M. Šacl, M. Skryja, Chrást, Janů – Josífek, Pekárek (78. Dvořák), Starý, Mužátko (89. V. Skryja) – Plhal (90. Jinek), Gabriel (61. V. Šacl).

ŽELETAVA – N. MĚSTO B 2:0

O osudu zápasu rozhodla úvodní desetiminutovka. Už po pěti minutách dostal domácí Želetavu do vedení Pacas, za další dvě minuty to bylo po zásahu Jičínského 2:0. Ve zbytku utkání už necelá osmdesátka diváků další branky neviděla.

Góly: 5. Pacas, 7. Jičínský. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 5:1. Diváci: 78. Poločas: 2:0. SFK Nové Město B: P. Skryja – J. Veselý (77. Havelka), Vašíček, P. Blažíček, Boušek, Wolker, Slavíček, P. Follprecht (52. Poul), Polnický, Dobrovolný, Švanda (46. V. Veselý).