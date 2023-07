Ta vedla k vedoucí brance domácích z pokutového kopu a v závěru prvního poločasu také k červené kartě hostujícího hráče. „Do šesté sedmé minuty jsme měli tři tutovky, potom se hra po naší vedoucí brance trochu vyrovnala. Ve druhém poločase ale byli hosté aktivnější,“ glosoval průběh utkání domácí kouč Vítězslav Machatka.

Velký Beranov si totiž nejspíš načepoval o přestávce živou vodu. „Minimálně v začátku druhého poločasu byli lepší. Myslím si však, že jsme se ubránili docela v pohodě a závěr už byl jednoznačně pro nás,“ dodal Machatka.

Příčina tak velkého obratu ve hře? „My proti deseti neumíme hrát,“ krčil rameny zkušený trenér. „Neřekl bych, že si hráči říkají, že už je hotovo, ale prostě to proti oslabeným soupeřům neumí. Ale zvládli jsme to, to je nejdůležitější.“

Navíc dali v samém závěru domácí dvěma slepenými góly výsledku punc jednoznačnosti. A tím také stvrdili postup do druhého kola. Zde na bohdalovské hráče překvapivě nečeká Sokol Bedřichov. „Mně to bylo jedno. Tak si to rozdáme s Křižanovem. Ale především máme na programu další kvalitní utkání,“ bere v klidu příštího protivníka Machatka.

To jen zapadá do koučových plánů. V přípravě co nejvíce hrát. „Máme nabídku na sehrání generálky před startem soutěží. Takže když nepostoupíme, máme zajištěné i další utkání. Za to jsem rád, že je příprava takto zajištěná. Tři čtyři utkání před soutěží, to je dobré,“ pochvaluje si. „Neměl bych to asi říkat, ale kluci nechodí moc trénovat. Tak musíme aspoň hrát. Ale na to, že málo trénujeme, nehrajeme špatně,“ dodává se smíchem trenér.

Sleduje náročnou a kvalitní herní přípravou Machatka postupové cíle pro nadcházející sezonu? „Já mám vždycky vysoké ambice,“ potvrzuje. „Trošku mě mrzí, že kluci tady jsou spokojení s pátým šestým místem. Říkají, že to je dobré umístění. Pro mě ale ne. Kdo by nechtěl postoupit? Vždyť to bylo vidět i na tomto utkání. Oni sice na jaře z 1. A třídy sestoupili, ale kvalitu měli, a dalo se s nima úplně normálně hrát. Takže obávat bychom se toho nemuseli.“

Z utkání vám nabízíme ke zhlédnutí naši fotogalerii.