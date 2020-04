Jeho ovečkám totiž podzimní část letošního ročníku východní skupiny krajské 1. A třídy hrubě nevyšla. Zisk pouhých pěti bodů a poslední místo v tabulce příliš optimismu před odvetnými boji neslibovaly. „Dá se říci, že v podstatě celý rok 2019 byl z naší strany nepovedený. Začalo to už loni na jaře, přístup hráčů byl hodně špatný. Vždyť jsme v jednom zápase dokonce dohrávali pouze v deseti lidech. Na podzim to pak všechno gradovalo,“ postýskl si kormidelník Moravce.

Rozhodnutí, které jeho ovečkám zajistilo setrvání ve druhé nejvyšší krajské soutěži, jej ale samozřejmě potěšilo. „Pro nás je to samozřejmě plus. Všichni jsme z toho byli nadšení, to nebudu zastírat,“ usmíval se Černý.

Aby ne, když už nyní ví, že v kádru bude mít od nové sezony mnohem větší možnosti výběru. Loňský zoufalý podzim by se tak neměl opakovat. „Tímto způsobem by nemělo cenu pokračovat. Proto jsme vážně uvažovali o tom, zda bychom o 1. A třídu vlastně vůbec usilovali. Nyní už je situace ale úplně jiná,“ těší Martina Černého.

V zimě dorazily hned dvě zvučné posily. Útočník Petr Sodomka přišel z divizní Bystřice nad Pernštejnem. Krajní záložník či obránce Jiří Horký z Velké Bíteše naposledy působil v krajském přeboru v týmu Sapeli Polná. „Sice si za nás na jaře ani jednou nekopli, ale oba u nás chtějí pokračovat i v následující sezoně,“ potvrdil kouč Moravce.

A nezůstane jen u této dvojice. Před začátkem další sezony by totiž měl klub z Velkomeziříčska přivítat další trojlístek posil. „Dotažené to samozřejmě ještě není, ale ve všech třech případech je to na dobré cestě. Navíc se jedná o naše bývalé hráče, jejich aklimatizace by tudíž měla být poměrně rychlá,“ pochvaluje si Černý.

Říci konkrétní jména ale v tuto chvíli nechtěl. „Dokud to není jisté, tak raději ještě ne. Na druhou stranu si ale myslím, že kdo fotbal trošku sleduje, tak si je dokáže dosadit. Řeknu proto zatím jen tolik, že to budou hráči do ofenzivy.“

Úvahy o dobrovolném pádu o patro či dvě níže jsou tak definitivně pasé? „V současné době už asi ano. O záchranu jsme se na jaře chtěli porvat, nic bychom nevypustili, to musím zdůraznit. Pokud by se nám to ale podařilo, existovala velká pravděpodobnost, že i přesto půjdeme raději hrát nižší soutěž,“ neskrývá moravecký lodivod.

Navíc situace se zřejmě zlepší také u rezervního mančaftu. Ten působí v nejnižší okresní soutěži, na podzim ale řešil totožné problémy, jako první tým. „Situace obou týmů se příliš nelišila. Do kádru béčka by se ale nyní měli někteří kluci vrátit, takže by i to mělo mít hráčů dostatek,“ zmínil další pozitivum Martin Černý.

K určité změně se schyluje také na trenérském můstku. Ve hře je totiž návrat jeho předchůdce Lukáše Broži k týmu. „Nabídl jsem mu, abychom vytvořili rovnocennou trenérskou dvojici. Lukáš je pracovně hodně vytížený, přesto věřím, že se k mužstvu znovu vrátí,“ vyslovil své přání Černý.

Druhým dechem dodal dvě hlavní pozitiva, jaká by tento krok pro mančaft přinesl. „Když to řeknu na rovinu, tak Lukáš kluky dokáže více seřvat. Tohle já moc neumím, jenže ono je to kolikrát potřeba. Já k tomu ještě hraji, o to je to obtížnější. Přímo na hřišti toho člověk tolik nevidí, navíc když sám nehraje nic moc, těžko může kritizovat ostatní. Věřím proto, že se dohodneme, klukům by to mohlo pomoci.“

Ne všechno je ovšem růžové. Teprve devětadvacetiletého hrajícího trenéra Moravce totiž opět zlobí několikrát operované koleno. „Znovu se mi vrátily problémy s jeho otékáním. Měl jsem jít na magnetickou rezonanci, jenže nyní to kvůli omezením nejde. Až podle toho, co mi řeknou doktoři, se uvidí. Bohužel to může klidně skončit další operací.“

Doporučení svým svěřencům, jak se v době krize fyzicky udržovat, však Černý nedával. „Vůbec jsem to neřešil. S kluky se navíc ani příliš nevídám, nechal jsem to čistě na nich. Některé jsem ale vídával, že chodili běhat, něco pro sebe dělali.“

Už nyní proto plánuje, jak zahájí s mužstvem klasické tréninkové jednotky. „Ihned, jak to bude možné a uvolní se současná nařízení, začneme trénovat. Myslím si, že všem klukům už to určitě chybí. S týmy, se kterými jsme měli domluvené přípravné zápasy před jarem, bychom se pak zkusili domluvit na jiném termínu,“ naznačil Martin Černý.