Ta přinesla nečekaně jednoznačnou podívanou, Nedvědice o patro výše hrající Moravec doslova rozstřílela výsledkem 7:0. „Nedvědice se mohla spolehnout na početnou lavičku náhradníků, což nakonec rozhodlo,“ vysvětloval hrající trenér Moravce Martin Černý.

Po pauze bylo jasno

S úvodní částí ale nebyl nespokojený. „První půle od nás nebyla špatná, šance se střídaly na obou stranách. Po změně stran už jsme ale fyzicky i takticky odpadli. Některé góly jsme navíc soupeři zbytečně darovali,“ nejvíce na vysoké porážce mrzelo Černého.

Na druhé straně, celkem logicky, panovala s průběhem zápasu spokojenost. „Prvních třicet minut bylo vyrovnaných, Moravec nás možná předčil důrazem. Po první brance se ale obraz hry změnil, začali jsme více kombinovat a pak už to byla jednoznačná záležitost,“ usmíval se hrající asistent trenéra Nedvědice Michal Havlíček.

Podobně jako Moravec dopadli v neděli také fotbalisté Herálce. Ti v souboji se starším dorostem Žďáru nestačili hlavně po fyzické stránce. „Mladí hráči Žďáru na tom byli rychlostně mnohem lépe než my. Z naší strany to bylo hodně nevydařené utkání, na které bychom měli co nejdříve zapomenout,“ nebral si k výkonu svých svěřenců po prohře 2:6 servítky trenér Herálce Zdeněk Cach mladší.

Vyrovnaný duel

Hráči Bohdalova vyzvali ve svém prvním letošním utkání Rozsochy. „Bylo vidět, že to byla naše letošní zápasová premiéra. Doposud jsme trénovali pouze na malém hřišti, prvních třicet minut tak byly Rozsochy lepším mužstvem,“ vysvětloval pomalejší rozjezd svého celku kouč Bohdalova Vítězslav Machatka.

Postupem času ale favorit zápasu převzal iniciativu. „V závěru prvního poločasu už se hra vyrovnala. Po změně stran se to přelévalo ze strany na stranu, měli jsme několik dobrých příležitostí, ale bez efektu,“ zhodnotil remízu 1:1 Vítězslav Machatka.

Fotbalové přípravy klubů 1. A a 1. B třídy

V. MEZIŘÍČÍ B – MĚŘÍN 2:2

Góly Měřína: Polanský 2. Poločas: 0:2. Měřín: J. Hladík – M. Hladík, Kružík, Kafka, Láznička – Jonáš, Doležal, Souček, Kožený – Polanský, Beran. Střídali: Bublán, Vokurka.

HERÁLEC – ŽĎÁR U19 2:6

Góly Herálce: Boháč, Kovář. Poločas: 0:1. Herálec: Chmelík – Bříza, Uchytil, Forchtsam, Kovář – Hamák, Okurka, Boháč, Hloušek – Formáček, Slováček.

MORAVEC – NEDVĚDICE 0:7

Góly: Mareš 3, Martin Vašíček 2, Šikula 2. Poločas: 0:1. Moravec: Pokorný – Smolík, Broža, J. Kachlík, Hluhschenko – Juračka, M. Černý, Chlubna, Červinka, Horký – Sodomka. Střídal: Kříž. Nedvědice: Havlík – Veselský, Krejčí, Trdý, Houdek – J. Sytař, Havlíček, P. Sytař, Mareš – Pokorný, Martin Vašíček. Střídali: Šikula, Bracek, Doušek, Jirásek, Michal Vašíček.

RAD. SVRATKA – KŘIŽANOV 0:5

Poločas: 0:2. Rad. Svratka: P. Chrást – M. Skryja, Smejkal, Drdla, Janů – Marek, M. Šacl, Mužátko, Dvořák – Jinek, Josífek. Střídali: V. Skryja, Šoustar, Plhal.

BOHDALOV – ROZSOCHY 1:1

Gól Bohdalova: Boháček. Poločas: 1:1. Bohdalov: Velín – Antonín Fabík, Novotný, Novák, Chalupa – Aleš Neuman, Doležal, Pavel Neuman, Šimek – Boháček, V. Pokorný. Střídali: Cymrykovyč, P. Fabík, Krčál.