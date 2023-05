Finálová odveta. Krajskými vítězi v mladší kategorii McDonald’s Cupu se stali reprezentanti ZŠ Seifertova. V boji o postup do celostátního finále vrátili porážku ze základní části hráčům z Kamenice nad Lipou a koncem května budou reprezentovat kraj při vyvrcholení akce v Uherském Hradišti.

Krajskými vítězi McDonald’s Cupu 2023 na Vysočině v kategorii mladší se stali fotbalisté ZŠ Seifertova Jihlava. Ve finále (v modrém) zdolali soupeře z Kamenice nad Lipou. | Foto: Deník/Karel Líbal

Jihlavská Základní škola Seifertova vychovává především hokejisty pro HC Dukla. Tentokráte ale vypálili její vyslanci rybník soupeřům na fotbalovém trávníku.

Ve skupině ZŠ Seifertova podlehla Kamenici nad Lipou, ale v městském derby zdolala ZŠ E. Rošického a postoupila do semifinále. V něm porazila Havlíčkův Brod a následovala finálová odveta s Kamenicí. „Byl to napínavý zápas. V prvním kole jsme s Kamenicí prohráli, tak teď jsme jim to vrátili,” smála se po vítězství v posledním střetnutí turnaje jedna z trenérek Alena Dáňová.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Při hodnocení utkání ji dobrá nálada neopustila. „Byly tam některé nesportovní fauly, ale my jsme si s tím dokázali poradit. Dobrou obranou a důrazným útokem,” rozesmála se ještě více Dáňová. „Naše škola je sice hokejová, ale kluci jsou šikovní a vybojovali si pohár i mezi fotbalisty.”

Odměnou za triumf byly mladým sportovcům ze ZŠ Seifertova medaile a velký pohár. Tyto ceny přebírali také z rukou druholigových fotbalistů FC Vysočina Jihlava. „Já jsem podobný turnaj v mládí nehrál,” připustil před předáváním cen Lukáš Zoubele.

Krajské finále McDonald’s Cupu ovládly jihlavské školy Seifertova a Rošického

Jeho spoluhráč Radek Křivánek zkušenosti s McDonald’s Cupem rovněž nemá. „U nás ve vesnici jsme nic podobného nehráli,” prozradil odchovanec Hartvíkovic. „Potom jako starší žák jsem ale hrál Coca Cola Cup.”

Alena Dáňová je se svými kolegy a kolegyněmi zvyklá na pravidelné výjezdy a účasti na rozličných (nejen) sportovních akcích. Zúčastní se i finále v Uherském Hradišti? „Ano, pojedeme,” těší se svými svěřenci na celorepublikové měření.