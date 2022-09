Opět na co zaměřit svoji pozornost budou mít fotbaloví fanoušci také v nadcházejícím 7. kole krajského přeboru Vysočiny.

Oba největší šlágry se odehrají v sobotu odpoledne od 15.30. V Okříškách se utkají dva vedoucí celky tabulky, které mají shodně čtrnáct bodů. Domácí SK Huhtamaki vyzve Sapeli Polná.

Ve druhém magnetu doma pátý Pelhřimov přivítá třetí Novou Ves. FK Maraton se po nevydařeném startu začíná zvedat. „Po nepovedeném utkání ve Velkém Meziříčí jsme si řekli, že musíme hrát jinak. Především po stránce osobní zodpovědnosti a týmovosti,“ prozradil kouč FK Maraton Richard Zeman.

Tomu se vyplácí, že i přes nepříliš úspěšné výsledky nedělal ukvapené změny v sestavě. „I přes ty nezdary jsme do ní příliš nesahali. Sestava se tak vykrystalizovala, sedla si, lepší součinnost je znát,“ pochvaloval si.

Dnešního soupeře ovšem Zeman nehodlá podcenit. „Nová Ves má kvalitní tým s dobrým trenérem, jsou stále hodně silní. Pokud chceme být úspěšní, musíme se dobře připravit. V domácím prostředí jsme ale silní,“ neskrýval.

Poslední roky se oba vzájemní soupeři pohybují ve špičce tabulky přeboru, vyrovnaný souboj se dá očekávat i tentokrát. „Cítím, že se lepšíme zápas od zápasu, věřím, že to potvrdíme i nyní,“ dodal Zeman.

Respekt k soupeři má také druhá strana. „Pelhřimov jsem dvakrát viděl a udělal na mě výborný dojem. Začátek jim sice nevyšel, ale teď hrají fakt dobře,“ uznal trenér Nové Vsi Petr Nedvěd.

Toho mrzí, že bude ve šlágru postrádat některé opory. „Vypadli nám dva hráči ze středu pole, které bude obtížné nahradit. Jména ale prozrazovat nebudu,“ zůstal tajemný.

S případným ziskem jednoho bodu by prý byl spokojený. „Určitě do Pelhřimova nejedeme prohrát. Každý zápas začíná od nuly, před jeho začátkem bych remízu bral. Uvidíme, jak to bude posléze vypadat na hřišti,“ zamyslel se Nedvěd.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 7. KOLO

SOBOTA: Pelhřimov – Nová Ves, Okříšky – Sapeli Polná, Chotěboř – Ledeč nad Sázavou, Kamenice nad Lipou – Dukovany, Nové Město B – Velké Meziříčí B (vše 15.30).

NEDĚLE: Náměšť-Vícenice – Žirovnice, Rapotice – Slavoj Polná (oba 15.30).