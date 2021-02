Prakticky bez pohybu je hráčský trh v nejnižších patrech českého fotbalu. Chcete důkaz? Stačí se podívat třeba na některé kluby v krajské 1. A třídě.

Fotbalistům Radešínské Svratky podzimní část ve východní skupině druhé nejvyšší krajské soutěže vůbec nevyšla. Zisk jen jediného bodu o tom dostatečně svědčí.

I přesto žádné posily nejsou v plánu. „Dáme šanci našim šikovným dorostencům. I s ohledem na budoucnost klubu je budeme chtít zapojovat,“ sdělil kouč Radešínky Martin Mužátko.

Ten už by se svými svěřenci rád vyběhl na hřiště. „Už je potřeba začít něco dělat, protože jinak to bude horší a horší. Na únor jsme měli v plánu čtyři přípravné duely, ale to už je nyní pasé,“ povzdychl si.

Ani v Měříně žádné změny nehlásí. Vzhledem k jeho třetímu místu v podzimní neúplné tabulce to ovšem takové překvapení není. „Kádr zůstává pohromadě bez jakékoliv změny. Hráčům jsem řekl, ať se hýbou podle svého gusta, hlavně ať se moc necpou,“ usmál se kormidelník měřínské Jiskry Karel Kružík.

Rovněž z Herálce, týmu horšího středu tabulky, nepřichází rozdílné informace. „Je obtížné shánět případné posily, když nikdo z nás neví, jak bude situace v nejbližších týdnech a měsících vypadat. Přestupy se zřejmě přesunou až na letní přestávku,“ vyslovil svůj názor lodivod Herálce Zdeněk Cach.

Své svěřence v tom, jak se nyní udržují, ovšem nekontroluje. „Každý z nich je dospělý a snad ví, co by měl pro sebe, ale i pro fotbal udělat,“ dodal.

Jedinou výjimkou jsou fotbalisté Moravce. U předposledního celku je to ovšem zapříčiněno řadou návratů. „Ze Žďáru se vrátil Fanda Kovář, opět fit už je také útočník Libor Šebek, který se rozehrál ve Strážku. Po zranění se vrací rovněž univerzál Petr Kudiovský, po operaci je také Marek Kachlík a chtěl by to zkusit,“ pochvaloval si hrající trenér Moravce Martin Černý.