Lepší rozuzlení 38. ročníku Žďárské ligy malé kopané si organizátoři snad ani přát nemohli. V závěrečném kole si to totiž v sobotu 8. června dva hlavní aspiranti o titul rozdají ve vzájemném souboji.

Dočkají se v tomto ročníku fotbalisté Mičego Svratka (na snímku) premiérového titulu ve Žďárské lize malé kopané? Rozhodně se druhou červnovou sobotu. | Foto: Lubomír Gonda

V posledním 11. kole letošního ročníku první ligy dojde k souboji o titul mezi týmy FC Benjamin a Mičego Svratka. Druzí jmenovaní jsou aktuálně o bod v čele před svým největším pronásledovatelem. Pokud tedy celek Benjaminu v utkání, které má ve sportovním areálu u II. Základní školy ve Žďáře nad Sázavou výkop v 11.00, zdolají, budou slavit titul.

Zkušenosti hovoří ve prospěch aktuálně druhého celku tabulky. "Tým Benjaminu už je protřelí ligou a v případě úspěchu by to byl již jeho třináctý titul v dlouholeté historii Žďárské ligy," prozradil Deníku člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Jako na podzim. Fotbalistům Polné s blížícím se závěrem stále více dochází dech

U lídra tabulky je tomu přesně naopak. "Případný úspěch týmu Mičego Svratka by byl jeho premiérovým. Byl by tak i jeho odměnou za více jak třicetileté působení v této soutěži, kdy už v týmu pokračuje další generace hráčů a nástupců těch, co tento tým zakládali a odehráli první ročníky," připomněl Němec.

Rozuzlení celé zápletky bude jasné v sobotu krátce po poledni.

TABULKA 1. LIGY - O TITUL

1. Mičego Svratka 16 13 2 1 83:22 41

2. FC Benjamin 16 13 1 2 77:25 40

3. Alko 16 8 2 6 46:36 26

4. BKS 16 7 1 8 53:50 22

5. FC Radox 16 5 4 7 55:74 19