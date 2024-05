Poprvé na čele. Fotbalisté Chotěboře nyní mají postupové trumfy ve svých rukách

Vypadá to skoro na nejlepší možný scénář. Fotbalisté Chotěboře se od úvodu této sezony pohybují ve špičce tabulky krajského přeboru. Na její úplné čelo ale poprvé vystoupali až šest kol před koncem. Udrží se na něm až do konce sezony a dokonají historický postup do divize?

Fotbalisté Chotěboře (na snímku) se nedělní výhrou na půdě Sapeli Polná, ale i díky zaváhání soupeřů, dostali do čela tabulky krajského přeboru. | Foto: Aleš Bažout

Osobnost Deníku Bítešské béčko konečně vyhrálo. Rekonvalescent Adam Macek rozhodl třemi góly Až v šestém jarním kole získali hráči B týmu Velké Bíteše letošní první vítězství, když v… Přečíst článek > Úkol to rozhodně není jednoduchý. Jak na něj dosáhnout? „Udržet formu,“ usmíval se trenér nového lídra Martin Jakeš. „Nejlépe tak, jako naposledy v neděli při zápase na půdě Sapeli nebo předtím doma proti Okříškám. Pokud bychom takové výkony dokázali opakovat a vyvarovali se zbytečných ztrát, bylo by to dobré. Fotbal je ale ošemetný a nás ještě čekají těžké zápasy,“ uvědomoval si. Nedělní dopolední zápas na hřišti ve Stáji, kde má domovský stánek páté Sapeli Polná, ale zvládly jeho ovečky bravurně. Dva vstřelené góly v první půli rozhodly o výhře Chotěboře 2:0. „Bylo důležité, že jsme šli do vedení, po pauze už jsme si zápas kontrolovali,“ popisoval. Přitom pátý celek tabulky doma body příliš nerozdává. „Věděli jsme, že tu předtím vyhrála jen FŠ Třebíč. Sapeli má hráče, kteří si umějí pomoci, od jejich stoperů chodí kvalitní balony za obranu. Proto jsme naši hru vysunuli výše, abychom jim znepříjemnili už tu samotnou rozehrávku, takže se k těm balonům, o nichž jsem hovořil, příliš nedostali,“ pochvaloval si Jakeš. Ztratili dva body, druhou příčku tabulky přesto fotbalisté Okříšek dál udrželi K cestě na první místo tabulky ale pomohla Chotěboři také zaváhání dalších dvou mančaftů z elitního tria soutěže. Dosud vedoucí Fotbalová škola Třebíč už v sobotu padla 1:3 na hřišti Rapotic, o den později pak druhé Okříšky vyválčily v Nové Vsi jen jediný bod za remízu 2:2. Překvapila zaváhání přímých konkurentů v boji o postup do divize kormidelníka celku z Havlíčkobrodska? „Ano i ne, protože vím, jak je krajský přebor nevyzpytatelný. Každé kolo jsou k vidění překvapivé výsledky, papíroví favorité to nemají jednoduché,“ zdůraznil. A pokračoval. „Popravdě jsem si říkal, že Okříšky to budou mít těžké, protože Nová Ves není vůbec špatná. Doufal jsem, že tam mohou nějaký bod ztratit. A stejně tak i Foška, protože v Rapoticích se nehraje snadno, obzvlášť, když přijde více diváků. Ten tým je doma nepříjemný, proto, i když je Třebíč kvalitní, jsem si říkal, že by z toho mohla být také remíza,“ neskrýval. Fotbalisté Rapotic i bez dua opor skolili Fošku a připravili ji o pozici lídra Před závěrečnou čtvrtinou letošního ročníku tak drží fotbalisté Chotěboře všechny trumfy v rukách. Pokud z posledních šesti kol ani jednou nezaváhají, budou v polovině června slavit titul krajského přeborníka spojený s možností postupu do moravskoslezské divize. Los však nemá aktuální lídr jednoduchý, vesměs narazí na celky z horní poloviny tabulky. „To si dobře uvědomujeme, ale nad tím nemusíme moc přemýšlet. Vzhledem k našemu postavení teď musíme přemýšlet jen nad aktuálním soupeřem. Musíme se na něj pokaždé dobře nachystat, když ho zvládneme, jsme zase o krůček dál. Na výsledky jiných mužstev se pak nemusíme ohlížet, v tom nyní máme výhodu,“ vysvětlil Jakeš.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu