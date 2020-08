Hrůzostrašný vstup do nového soutěžního ročníku 1. A třídy zažívají fotbalisté Radešínské Svratky. Želetavě doma podlehli 1:5, když všechny branky inkasovali již v úvodním dějství.

Výkon z druhé půle by ale mohl být příslibem do dalších bojů. „Nezlobil bych se, pokud by tomu tak bylo. To ale nesmíme vyrábět takové hrubky, jaké jsme předvedli v první půli,“ zlobil se kouč Radešínky Martin Mužátko.

Sice lépe, ale ve výsledku v podstatě stejně, si v téže soutěži vedly Počítky. Proti Dobronínu přitom o poločase vedly 2:0. „Jenže dvě individuální hrubky v naší obraně přinesly chvíli po změně stran vyrovnání. Po nich jsme se rozsypali a hosté nakonec vstřelili také vítěznou branku,“ štvalo trenéra Počítek Františka Šustra.

O patro níž zažívají vydařený vstup fotbalisté Bohdalova. I druhý domácí duel nové sezony totiž zvládli.

Jaroměřice zdolali 2:0. „Zisk šesti bodů mě těší, ale nesmíme podlehnout uspokojení. Pořádný test pro nás přijde až nyní, kdy se v derby představíme na hřišti Hamrů,“ zdvihá varovný prst lodivod Bohdalova Vítězslav Machatka.