K postupu do 1. A třídy měli nakročeno více než solidně. Přesto to vypadá, že výborně odehraný podzim a první místo v tabulce 1. B třídy, budou fotbalistům Nedvědice k ničemu. „V životě se stanou horší věci,“ nenechal se rozhodit hrající asistent trenéra Nedvědice Michal Havlíček.

K němu se však dostaly informace, že prý ještě postup není úplně ztracený. „Máme neoficiální informace o tom, že bychom se snad mohli radovat. Asi by to záviselo na tom, pokud by některý klub z vyšší soutěže odstoupil. Pokud by to vyšlo, samozřejmě bychom se nezlobili,“ usmíval se.

Ani v opačném případě ovšem žádné velké zklamání zřejmě nenastane. „Nemůžu mluvit za kluky, protože na tréninku jsem zatím ještě nebyl. Samozřejmě by to zamrzelo, protože jsme měli ročník dobře rozehraný. Ale v životě se stanou horší věci,“ sdělil.

Vzhledem k perspektivnímu kádru, který SK Pernštejn má, může o postup zabojovat hned v další sezoně. „Máme dobrý mančaft, měli bychom podobné výkony zopakovat i v dalších letech. Příští rok to určitě zkusíme,“ potvrdil.

Dosavadní kapitán u toho však už bude „jen“ v roli asistenta trenéra. „Chuť bych i v devětatřiceti měl, ale zdravotní stav už mi to nedovolí. Mám problémy s kyčelním kloubem, byl jsem s ním také u specialisty. Ten naznal, že jeho stav už se bohužel nezlepší, do pěti let mě tak čeká jeho výměna. Ale u mužstva dál zůstanu v roli asistenta trenéra Císaře,“ dodal Havlíček.