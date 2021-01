V tréninkovém zápřahu by byli hráči celku z Novoměstska už třetí týden. „Chtěli jsme začínat šestého ledna, což poměrně brzy padlo. Kluci ovšem mají individuální plán přípravy, protože jsme se s nimi bavili, že tento stav určitě nastane,“ popisoval trenér Nové Vsi.

O tom, kdy nejdříve se bude moci se svými svěřenci znovu sejít, má jasno. „Už od vánoc jistě počítám s tím, že začneme nejdříve v únoru. Nemá cenu nad tím přemýšlet, až to přijde, tak začneme,“ přiblížil.

Jaké pokyny tedy svým ovečkám rozdal? „Příliš možností není, vlastně jen běhání a posilování. Proto jsem jim říkal, aby doma cvičili a posilovali jednotlivé části těla, prostě aby se trošku udržovali. Za současných podmínek by ještě mohli vyběhnout do stopy s běžkami,“ pousmál se.

Asi nejvíce mrzí jedenatřicetiletého trenéra ztráta dvou přípravných duelů. „Třiadvacátého ledna jsme měli hrát s divizní Bystřicí, o týden později s taktéž divizním Ždírcem. Oba zápasy určitě padnou, což je pro nás škoda, protože bychom narazili na kvalitní soupeře,“ mrzelo jej.

Současný stav ovšem bere jako realitu. „Tyto komplikace má každý, nemá cenu si stěžovat, je to pro všechny kluby stejné. Není to žádná nevýhoda oproti ostatním, je to prostě objektivní fakt, s kterým se musíme poprat,“ zdůraznil Pohanka.