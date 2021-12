Navázali na loňský vydařený podzim, ale také na červnový triumf v krajském poháru. Fotbalisté Nové Vsi v podzimní části letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny jen potvrdili, že v současnosti patří mezi to nejlepší, co elitní krajská soutěž nabízí. „Nejvíce mě hřálo to, že jsme si dokázali poradit s množstvím změn v sestavě,“ potěšilo dnes již bývalého trenéra Nové Vsi Václava Pohanku, který po konci první poloviny sezony zamířil na lavičku divizního Žďáru nad Sázavou.

Celek z Novoměstska dokázal o jeden bodík překonat třicetibodovou metu, čímž se v tabulce zařadil hned za vedoucí Speřice. Na ně ztrácí jen dva body. „S naším umístěním i bodovým ziskem panuje spokojenost. Předchozí podzim jsme minimálně potvrdili, možná také trochu vylepšili,“ pochvaloval si Pohanka.

A to i přesto, že vinou řady zranění musel velice často zasahovat do složení základní sestavy. „To pro mě bylo největším pozitivem. Dokázali jsme si poradit se změnami, ke kterým docházelo v sestavě z důvodu zranění hráčů. Nejvíce se to týkalo stoperské dvojice, která se několikrát změnila,“ popisoval.

Nejvíce spokojený byl jednatřicetiletý kormidelník po výhře 5:2 na stadionu Pelhřimova. „To byl oboustranně velice kvalitní zápas. Podali jsme tehdy velmi dobrý výkon, navíc jsme byli v ofenzivě dostatečně produktivní. Divákům se tento duel musel líbit,“ prozradil.

Opačné pocity měl Pohanka po šlágru druhého kola, kdy jeho ovečky vybouchly na půdě Speřic vysoko 0:5. „Výsledkově to byl rozhodně náš největší propadák. Ten zápas rozhodly naše individuální chyby. Důležitou roli ale rozhodně sehrálo to, že právě před tímto zápasem jsme museli nově vytvořit stoperskou dvojici, což bylo znát,“ mračil se.

Ještě dva nepodařené duely pak ex-trenér Nové Vsi zmínil. „Při prohře v Polné domácím padlo do branky snad všechno, do čeho kopli. Herně, ale také přístupem hráčů, mě však nejvíce zklamala první půle podzimní domácí rozlučky s Chotěboří. To byl příšerný výkon,“ povzdechl si.

Velkým problémem Nové Vsi v průběhu celé podzimní části byla produktivita v zakončení. Šancí si technicky dobře vybavený mančaft vytvářel dostatek, ale koncovka často hodně vázla. „Bohužel je to tak. Kolikrát jsme zápasy mohli rozhodnout daleko dříve, jenže jsme nebyli efektivní. Úplně klasickými příklady byly domácí ztráty s Třebíčí a béčkem Nového Města. Ale úplně stejným problémem byly také zmíněné starosti v obranné řadě. Vždyť stoperská dvojice se nám během podzimu protočila snad pětkrát,“ poznamenal.

Nejlepším podzimním střelcem Nové Vsi se stal s rovnými deseti brankami středopolař Martin Žák, o dvě trefy méně zaznamenal útočník Ondřej Starý. „Naše výsledky ale byly dány především dobrou týmovou prací. Nebyl nikdo, kdo by odtáhl celý podzim. Klíčoví hráči střídali lepší okamžiky s horšími, to byl třeba příklad i Martina Žáka, jemuž se enormně dařilo ve střední pasáži podzimu,“ vysvětlil.

Byť už u toho nebude, věří Pohanka svému bývalému týmu, že by mohl na jaře zaútočit na celkový triumf? „Moc si přeji, aby se klukům dařilo a pokusili se krajský přebor vyhrát. Když je to tak pěkně rozehrané, byla by škoda toho nevyužít,“ neskrýval.

Nebude to ale jednoduché. „Očekávám, že Speřice

s Pelhřimovem půjdou do do postupových bojů na sto procent. Stát se ale ještě může cokoliv,“ podotkl.

A jak bude na rok a půl na trenérské lavičce svého mateřského klubu vzpomínat? „Jen v dobrém. V první řadě se hned na začátku podařilo zkvalitnit kádr získáním několika hráčů. Změnili jsme organizaci hry a ukázalo se, ač tomu mnozí nevěřili, že kluci na to mají. Hráčskou kvalitou určitě patří do špičky přeboru,“ dodal Pohanka.