U nečekaného výsledku nemohl v základní sestavě Náměšti chybět ostřílený záložník Jiří Chlup. „Myslím, že nehovořím jen za sebe, když řeknu, že jsme do Žirovnice jeli s respektem. Čekal nás kvalitní soupeř, který na úvod vysoko vyhrál v Okříškách, bod bych před zápasem určitě bral,“ přiznal pětatřicetiletý středopolař.

Jenže na hřišti bylo v sobotu všechno jinak. „Musím se přiznat, že podobný zápas jsem snad ještě nezažil. A to už toho mám docela dost za sebou,“ smál se Chlup.

Poměrně brzy totiž se svými spoluhráči poznal, že se ze hřiště Žirovnice nemusí vracet s prázdnou. „Každý zápas začíná od nuly. Hráči, vlastně celý tým, dobře pozná a vycítí, že na soupeře má, že se s ním dá hrát. To jsme brzy poznali v sobotu, proto jsem si už v první půli říkal, že si odsud můžeme odvézt i víc než jeden bod,“ popisoval.

Po úvodních pětačtyřiceti minutách to ovšem na žádný extra zápas nevypadalo. Stav byl nerozhodný 1:1. „Domácí na nás zkraje vlétli a zaslouženě šli do vedení. Byť ta penalta, která byla úplně jasná, byla z naší strany zbytečná. Do konce poločasu jsme ovšem dokázali vyrovnat a o přestávce jsme se hecovali, protože všichni cítili, že máme na to bodovat,“ vysvětloval.

A po změně stran to fotbalisté Náměšti potvrdili. Mezi 51. a 61. minutou totiž hned čtyřikrát skórovali a na světelné tabuli najednou svítil průběžný stav 1:5! „Bylo to až neuvěřitelné. Doslova do čeho jsme kopli, to skončilo v brance Žirovnice,“ kroutil hlavou záložník celku z Třebíčska.

Ani za čtyřbrankového vedení ovšem hosté nehodlali polevit. „Mrkl jsem na časomíru a pořád ještě zbývala půlhodina času. Říkal jsem si, že ještě není nic rozhodnutého. Hráči Žirovnice mohli dát gól a ještě by se dostali zpátky do hry. Naštěstí jsme je k ničemu nepustili,“ pochvaloval si.

Konečnou výhrou 6:2 Náměšť částečně napravila úvodní domácí porážku 0:1 s rezervou Velkého Meziříčí. „Úvodní zápas od nás nebyl herně vydařený, ale bod jsme z něj uhrát mohli. Mít na kontě čtyři body by bylo samozřejmě lepší, ale po vítězství v Žirovnici půjdeme do dalších zápasů s čistou hlavou,“ neskrýval.

Zkušený záložník věděl, o čem hovoří. Už v sobotu totiž se svými spoluhráči přivítá v domácím prostředí největšího favorita soutěže, fotbalisty Pelhřimova. „Narazíme na další fotbalový mančaft. Pelhřimov je největším aspirantem postupu do divize, pod tlakem budou spíše oni. My ale hrajeme doma, určitě budeme chtít bodovat. S případnou remízou bych byl asi spokojený, ale uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti,“ dodal Chlup.