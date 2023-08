FOTOGALERIE/Další ročník turnaje v malé kopané se poslední červencovou sobotu uskutečnil v Olešné na Novoměstsku. A Deník u toho nemohl chybět. Na fotogalerii z průběhu turnaje ve čtvrtek naváže bohatá série videí, na nichž čtenáři naleznou řadu důležitých okamžiků z celého klání.

Z vítězství na dalším ročníku turnaje v malé kopané v Olešné na Novoměstsku se poslední červencovou sobotu radoval tým Jupíků (na snímku). | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Do Olešné, vesnice, která je místní částí Nového Města na Moravě, se 29. července sjela rovná desítka mužstev. Tu pořadatelé rozdělil do dvou základních skupin. Z každé z nich si postup do vyřazovací části zajistil kvartet nejlepších celků.

Čtvrtfinále přineslo dva jednoznačné průběhy zápasů a dvě dramata. V tom prvním celek se zajímavým názvem Hotofson zdolal Kozlíky nejtěsnějším možným způsobem 1:0. V tom druhém měl největší favorit turnaje pořádně namále.

Namixovaný celek Jupíků, v němž nechyběli ani fotbalisté z divizní Vrchoviny, totiž proti Milíkovu zahazoval své šance a tak si postup mezi nejlepší čtyři musel zajistit až po penaltovém rozstřelu.

Semifinálová část příliš napínavá nebyla. Vatín zdolal Fapity tříbrankovým rozdílem, Jupíci rozhodli o vítězství 5:0 nad Hotofson drtivým nástupem, kdy během úvodních tří minut třikrát skórovali. Penaltový rozstřel o třetí místo pak vyzněl poměrem 9:8 pro tým Hotofson.

Ve finále měli Jupíci od úvodních minut nad Vatínem navrch. Rychle vedli 2:0 a ačkoliv Vatín dvakrát dokázal snížit na rozdíl jediné branky, po konečné výhře 5:2 se Jupíci radovali ze zaslouženého triumfu.

OLEŠNÁ 2023 - VÝSLEDKY

Čtvrtfinále: Fapity - Starost. hoši 7:0, Vatín - Drtič 4:0, Jupíci - Milíkov 2:2, 3:1 na PK, Hotofson - Kozlíci 1:0.

Semifinále: Vatín - Fapity 3:0, Jupíci - Hotofson 5:0.

O 3. místo: Hotofson - Fapity 9:8 na PK.

Finále: Jupíci - Vatín 5:2.