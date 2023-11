Jenže opak byl pravdou.

Ve třiašedesáté minutě se poprvé prosadil nedvědický kanonýr Roman Šikula, který o deset minut později snížil na rozdíl jediné branky. Do konce zápasu ještě stihl zkompletovat hattrick, další dvě branky přidal Matěj Pachlopník, a domácí zápas nakonec prohráli. „Vůbec netuším, co se stalo. Nedokážu to vysvětlit,“ přiznal Deníku trenér Počítek Rostislav Ptáček.

Průběh duelu přitom neovlivnily žádné negativní okolnosti typu vyloučení hráčů a podobně. „Odešli jsme po fyzické stránce a soupeř začal dotahovat. Měli jsme to utkání rozehrané dobře, ale stalo se,“ krčil rameny kouč.

Přes zklamání z posledního výsledku je však Rostislav Ptáček s první polovinou ročníku spokojen. „Vzhledem k tomu, že jsme měli kolikrát problém dát dohromady sestavu do kupy, je dvacet podzimních bodů dobrý výsledek. Jsme v pohodě ve středu tabulky,“ cení si podzimního vystoupení svých svěřenců Ptáček.

Právě nepříliš široký kádr tým poněkud limituje. „Určitě bychom chtěli minimálně o jednoho až dva hráče kádr rozšířit. Ale nevíme, kde brát. Ono je to dneska dost těžké,“ uvědomuje si Ptáček.

Nyní čeká jeho svěřence fotbalová dovolená. „Zimní přípravu zahájíme v polovině ledna v hale,“ prozradil Ptáček. „Od začátku února začneme chodit na umělku. Žádný zimní turnaj hrát nebudeme, už teď máme ale naplánována tři přípravná utkání.“

