POLNÁ B – BOHDALOV 0:1

Hostující Bohdalov šel v 18. minutě do vedení, odražený balon po standardní situaci se dostal na nohu Novotného, který balon napálil do prázdné branky – 0:1. Další šance pak měli Koukal s Novotným, ale bez efektu. Ve druhé půli béčko Polné přidalo, naopak hosté vsázeli spíše na brejky. Jeden z nich mohl proměnit Krčál, ale v jasné tutovce napálil míč jen do gólmana.

Gól: 18. Novotný. Rozhodčí: Landsman. ŽK: 5:2. ČK: 1:0 (89. Rychtecký). Diváci: 150. Poločas: 0:1. Bohdalov: Velín – A. Fabík, Novotný, Chalupa, Večeřa – A. Neuman, Šimek, Doležal, Krčál (63. Boháček) – Křesťan, Koukal.

POČÍTKY – V. BERANOV 4:1

Sobotní utkání začali lépe hosté, po hrubce stopera Počítek otevřel z rychlého protiútoku skóre Novák. O pět minut později ale Halámka obehrál stopera Beranova a vyrovnal na 1:1. Prvních deset minut druhé půle byla hra vyrovnaná, postupem času ale Počítky zlepšily kombinaci a v 73. minutě Halámka, po krásné nahrávce od Jurnečky, poslal domácí celek do vedení. Po nahrávce od Blažka zvýšil na 3:1 Zajíček, dvě minuty před koncem si Jurnečka šikovně narazil míč a v podstatě do prázdné branky uzavřel skóre.

Góly: 14. a 73. Halámka, 80. Zajíček, 88. Jurnečka – 9. Novák. Rozhodčí: Půlpán. ŽK: 4:2. Diváci: 50. Poločas: 1:1. Počítky: Šobej – Sláma (57. Kuřítko), Odehnal, Landsman, F. Toman – Beneš, Mašek, Zajíček (83. Kachlík), Svoboda (62. Blažíček) – Halámka (73. Bednář), Jurnečka (89. Hájek).

NEDVĚDICE – LUKA N. J. 2:0

V první půli měla mírnou převahu domácí Nedvědice, gólově ale zahřmělo pouze jednou, ve 14. minutě Škutchan posunul míč na pravou stranu a Petr Sytař křížnou střelou z dvaceti metrů poslal domácí do vedení. Po změně stran se hrálo za neustálého deště, utkání se tak změnilo spíše v boj, příliš gólových šancí už vidět nebylo. Rozhodnutí padlo devět minut před koncem, Sytař s Vašíčkem rychle rozehráli roh a Matěj Pachlopník šikovnou tečí zvýšil na konečných 2:0.

Góly: 14. P. Sytař, 81. M. Pachlopník. Rozhodčí: Sýkora. ŽK: 2:1. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Nedvědice: Havlík – Houdek, Trdý, M. Pachlopník (85. Pokorný), P. Sytař, Škutchan, Mareš (78. J. Pachlopník), Havlíček, Vašíček (86. J. Sytař), Bracek, Krejčí.

VELKÁ BÍTEŠ B – MOR. BUDĚJOVICE 4:1

Domácí byli od začátku zápasu lepším týmem a během půlhodiny rozhodli. V 8. minutě centroval Hošek a na přední tyči se prosadil Pokorný – 1:0. Druhou branku přidal o šest minut později Hošek, už na 3:0 pak ve 27. minutě zvýšil stoper Kopáček. Pět minut před koncem snížil z rohu Busta, v poslední minutě pak Whittingham předložil balon Horkému, který tváří tvář gólmanovi s ledovým klidem zakončil.

Góly: 8. Pokorný, 14. Hošek, 27. Kopáček, 90. Horký – 85. Busta. Rozhodčí: Rosický. ŽK: 1:0. Diváci: 36. Poločas: 3:0. V. Bíteš B: Sova – T. Pelán, Kopáček, M. Švanda, Pelikán – Pokorný, Nekuda, Těšík (75. Chadim), Hošek (64. Whittingham) – Ondrák (68. Horký), Marčaník (46. Fila).

STAŘEČ – MĚŘÍN 0:1

Po třech jarních bezbrankových remízách na hřištích soupeřů se hráči měřínské Jiskry konečně dočkali plného bodového zisku. O osudu zápasu rozhodl proměněný pokutový kop Součka ze závěru úvodní půlhodiny zápasu.

Gól: 29. Souček (PK). Rozhodčí: Maar. ŽK: 2:2. Diváci: 75. Poločas: 0:1. Měřín: J. Hladík – Polák, Láznička, Beran, Kuřátko (80. Vokurka), Netolický, Matoušek, Souček, Kružík, Jonáš (74. Bublán), Kožený (83. Pololáník).

PŘIBYSLAVICE – ŠTĚPÁNOV 2:0

Tři čtvrtiny zápasu drželi hráči Štěpánova naději na bodový zisk. V 72. minutě však otevřel skóre zápasu proměněným pokutovým kopem Matějek, na nějž o čtyři minuty později navázal pojišťovací druhou brankou Ošmera.

Góly: 72. Matějek (PK), 76. Ošmera. Rozhodčí: Zadina. ŽK: 1:2. Diváci: 65. Poločas: 0:0. Štěpánov: Fiala – Ostrovskyi, Bohdan, Novák, Ilchyshyn, Sedláček, Samek, Sabadashka, Kutnyk, Šikula (71. R. Hrubeš), Fiala (63. Buček, 71. Macháček).