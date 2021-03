V červnu roku 2007 byli fotbalisté Přibyslavic jen krůček od postupu mezi krajskou elitu. Jenže jejich snaha o vybojování premiérové účasti v krajském přeboru skončila málo vídaným kolapsem v úplném závěru tehdejšího ročníku východní skupiny 1. A třídy.

Více o této smutné kapitole v historii přibyslavické kopané si budete moci přečíst v úterní Fotbalové příloze.

A začal po(s)tupný sešup. „Sice jsem u toho nebyl, ale vím, že klub byl tehdy dobře zajištěný a kopala v něm spousta hráčů odjinud. Pokud by se v roce 2007 postoupilo, asi by šel jeho vývoj poněkud jiným směrem,“ tvrdí současný trenér Přibyslavic Pavel Škorpík.

A jak tedy vypadala následující desetiletka tohoto mužstva? Po několika průměrných ročnících přišel v roce 2011 sestup z 1. A třídy. V nejnižší krajské soutěži vydržely Přibyslavice čtyři sezony, než v létě 2015 zamířily do okresního přeboru.

A ani v něm si první dvě sezony nevedly valně. „K týmu jsme společně s Martinem Kopečkem přišli, když byl poslední v okresním přeboru. Mohl za to můj bratr, který pro klub pracuje,“ popisoval okolnosti svého příchodu Škorpík.

A byla to trefa do černého. Před necelými třemi roky slavili na Třebíčsku opětovný návrat do 1. B třídy. A v letošním ročníku atakují postupové příčky do druhé nejvyšší krajské soutěže. „Začali jsme tu úplně od začátku. Já si vzal na starosti hlavně fyzičku, zatímco Martin spíše taktiku. Sám ještě hraje, proto může hráče na hřišti organizovat,“ vysvětloval.

A své ovečky příliš nešetří. „Kluci sami říkali, že takové dávky, objemy, ale i nasazení při trénincích tu předtím u žádného trenéra nezažili. Ale brzy viděli, že to nese své ovoce,“ usmíval se.

Ve svém mužstvu už nikoho, kdo by pamatoval zmíněný ročník 2006/2007, nyní nemá. „Někteří z kluků, kteří jsou v současném kádru, tehdy kopali za dorost, případně za rezervní tým. Třeba Lopatáře, který patří k nejlepším střelcům v soutěži, jsem si vytáhl právě z béčka. A podobně jako u dalších hráčů se to vyplatilo,“ lebedil si.

Na vzpomínky událostí z června roku 2007 ale v kabině občas dojde. „Je to pořád živé téma. Někteří si na to občas vzpomenou, jednou s nostalgií, jindy s nadsázkou. Ale pro celý klub to stále zůstává hodně bolestivý místem,“ doplnil Škorpík.