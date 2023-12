Na jeho rozhodnutí neměly vliv ani tak výsledky, jako spíše průběh podzimní části sezony. „Nebaví mě neustále někoho shánět a čekat, zda hráči dojdou či nedojdou. Při domácích zápasech to problém nebyl, ale na ty venkovní, to byla doslova tragédie,“ mračil se Nedvěd.

Podobné to bylo i s tréninkovou účastí. „Byly týdny, kdy jsme prakticky netrénovali. Není možné se na této úrovni sejít jen v pátek a to ještě pouze v sedmi lidech. Někteří kluci pracují v Praze či Brně, jiní staví dům, bylo to složité,“ povzdechl si.

S blížícím se koncem první poloviny sezony se navíc situace ještě zhoršovala. „Jak se zkracoval den, museli jsme stále posouvat, kvůli světlu, časy tréninků. Jenže kluci pak nestíhali, takže dorazili třeba jen tři. A to už je na zamyšlení,“ popisoval.

PODZIM V PŘEBORU: Fotbalisté Rapotic patřili k těm nejpříjemnějším překvapením

Další nevýhodou Nové Vsi, která by se ale už v další sezoně mohla změnit, je absence dorosteneckého týmu. „Nebylo kde brát. Dorost v Nové Vsi není, v béčku moc mladých není. A ti z nich, co v létě slibovali, že s námi budou chodit, mockrát nedorazili. Situace došla tak daleko, že na plac už musel v Žirovnici jít i náš zdravotník a to do krajského přeboru rozhodně nepatří,“ hořce se pousmál.

Není proto náhodou, že se ziskem pouhého bodu byla Nová Ves nejhorší v tabulce venkovních zápasů. „Jednou za sezonu se něco podobného může stát, ale ne pravidelně. Nejvíce mě štve, že na poslední duel do Kamenice všichni věděli, jak na tom jsme, ale vůbec nic se nezměnilo. Plná zodpovědnost jde ale za mnou, asi jsem kluky nedokázal přesvědčit, aby trénovali,“ nevyhýbal se zodpovědnosti.

Přes všechny tyto skutečnosti je ale Nedvěd přesvědčený, že aktuální dvanácté místo vůbec neodpovídá možnostem týmu. „Jednoznačně do těchto vod nepatříme. Je to vidět na výsledcích domácích zápasů. Je ale otázkou, proč se doma sejdeme, získáme dvanáct bodů ze šesti utkání, a to jsme ještě měli vyhrát také nad béčkem Vrchoviny, kde jsme tři body jednoznačně ztratili. Zápasy venku už si musí každý zhodnotit sám. Ale na jaře se třikrát jede k okresnímu derby, třeba se to zlepší,“ přemítal.

Podzimní lavírování Nové Vsi odstartovala nečekaná domácí úvodní prohra 2:5 s Rapoticemi. „Věděli jsme, jelikož se kádr poněkud obměnil, že to bude těžké. Ale takhle špatný podzim jsem nečekal,“ přiznal Nedvěd.

Na mysli měl především začátek sezony. „Pořád si myslím, že jsme k tomu zkraje sezony přistoupili až příliš bohorovně. Před Rapoticemi měli hráči akci, poté jsme se horko těžko, kvůli dovoleným, dávali dohromady do Pacova. Tím vše začalo, pak jsme se plácali celý podzim,“ stýskal si.

Nahradí opory? Fotbalisté Polné i Pelhřimova hledají posily na klíčové posty

Za celých 13 kol nenašel zkušený trenér ideální sestavu. „Myslím, že jen tři hráči odehráli všechny zápasy. Jinak se sestava neustále točila. Na zápasy ven jsme to lepili tak, že jsem byl rád, že nás bylo aspoň jedenáct,“ připomínal.

Přesto hra klubu z Novoměstska nebyla zlá. „To určitě ne, ale výsledky tomu neodpovídaly. Velkým problémem bylo zranění útočníka Kováře, díky tomu jsme měli ve druhé polovině podzimu velké problémy vepředu. Soupeře jsme přehrávali, ale nedokázali to přetavit v bodový zisk. Podle mě jsme měli mít minimálně o šest bodů více,“ vypočítal.

A začal vyjmenovávat ztráty: „Třeba v Chotěboři rychle vedeme a do třicáté minuty máme další dvě tutovky. Nedáme je a ještě do půle po dvou triviálních chybách necháme domácí skóre otočit. Nejvíce mě mrzí prohra v Žirovnici, kdy to do půlky zápasu mělo být o čtyři góly pro nás. Jenže my tam prohrajeme 1:2, navíc gólem po evidentním faulu na našeho hráče. Na body jsme měli na závěr v Kamenici, na Sapeli bylo na remízu a o smolném derby s béčkem Vrchoviny už jsem hovořil. To je spousta bodů.“

Na rok a půl v Nové Vsi ovšem nebude Petr Nedvěd vzpomínat ve zlém. „To rozhodně ne. Pracoval jsem s lidmi, kteří fotbalu dávají maximum, určitě budu vzpomínat jen a jen v dobrém. Škoda jen těch podzimních výsledků,“ přisvědčil.