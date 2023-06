A v čem se hráči Sokola zlepšili především? „Nejvíce v tom, že se začalo více trénovat. I kvalitněji. Ono je to potom na hřišti vidět,“ má jasno Skála.

Vzhledem k dobré přípravě proto v klubu věřili, že se budou pohybovat v horních patrech tabulky: „Musím přiznat, že v umístění do třetího fleku jsme doufali. Takže spokojenost tady je.“

S rozjezdem pomohli Masopust i Tecl. Chrániče z Vysočiny dobývají fotbalový svět

Přesto nebyla sezona zcela bez mráčků. „Vzhledem k průběhu jara bereme třetí místo všemi deseti. Potkala nás série zranění, dohrávali jsme řadu utkání na jedenáct hráčů, bylo to dost náročné,“ prozradil Skála.

Ale to je již minulost, v klubu nyní spřádají plány do budoucna. „Prioritou pro nás bylo udržet klíčové hráče a zapojit uzdravené hráče, kteří by mohli mít i na vyšší soutěž. To se podařilo, takže do dalšího ročníku půjdeme znovu s co nejvyššími cíli,“ naznačuje ambice Jiří Skála. „Samozřejmě uvidíme, jaká bude potom realita. Ale jestliže jsme minule říkali, že chceme být do třetího místa, nyní nebudu alibista. Chceme hrát úplně nahoře.“