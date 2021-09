1. B TŘÍDA – SKUPINA A 8. kolo: V. Beranov – Ždírec B 3:0, 70. Svoboda, 73. Šefčík, 83. Svoboda, Habry – Světlá B 3:7, 51. Bártík, 65. Francl, 69. Klouček – 3. Dibelka, 15. Křikava, 29. Šmíd, 48. Křikava, 57. Dibelka, 76. Dibelka, 85. Křikava, Batelov – Chotěboř B 1:3, 23. Gabrhel – 6. Hlaváček, 20. Bělovský, 27. Odvářka, H. Borová – Pohled 0:2, 14. Hospodka, 68. Hospodka, Tis – H. Brod C 8:1, 6. vl. Kubát, 8. Šiška, 15. Marek, 23. Marek, 36. Ceral, 43. Ceral, 55. Vala, 70. Marek – 68. z pen. Tůma, Lučice – Lípa 2:2, 21. Zvolánek, 22. Jonáš – 85. Vácha, 87. Vácha, Ant. Důl – Pacov 0:4, 15. Faltýnek, 24. Faltýnek, 80. Faltýnek, 84. Faltýnek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.