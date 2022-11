Ještě před měsícem by se jednalo o souboj dvou celků ze špičky tabulky, které mají shodný počet bodů. Jenže zatímco Pelhřimov od té doby protáhl svoji šňůru vítězných zápasů už na devět korálků, fotbalisté Okříšek získali z posledních čtyř utkání jediný bod při krajně nepříznivém skóre 2:11.

Nesmírně vydařené první dvě třetiny podzimu vystřídalo v klubu z Třebíčska zklamání. „Bohužel se nám nyní výsledkově i herně nedaří. Zlomový byl zápas na půdě Slavoje Polná, kde jsme prohráli 0:4 a od té doby nám to nejde. Děláme naivní chyby, pereme se sami se sebou,“ přiznal trenér SK Huhtamaki Vladimír Hekerle.

Vrcholem byla před týdnem domácí prohra s poslední Náměští nad Oslavou 1:2. „Ten zápas se nám nepovedl herně ani střelecky. Prokázalo se, že na nás padla deka. Musíme se ale z těch chyb poučit a doufat, že to v sobotu bude lepší a Pelhřimov potrápíme,“ popisoval.

Důležitý duel o šest bodů! Fotbalové derby ve třetí lize má záchranářský podtext

O příčinách posledních nezdarů kormidelník Okříšek dobře ví. „Nejsme už v šestnáctce soupeře tak důrazní, jak tomu bylo v první polovině podzimu. Navíc nám najednou chybí pohyb. Aby toho nebylo málo, tak na naší půlce hřiště vyrábíme obrovské chyby, které soupeři trestají,“ vyjmenoval.

Vedoucí celek tabulky bude na Třebíčsku favoritem, ale poslední dva vzájemné zápasy ukázaly, že Okříšky na Pelhřimov umí. Doma jej na jaře porazily 3:2 a na úvod letošního ročníku na jeho hřišti vyválčily bod za remízu 1:1. „Vyhovovalo nám chodit ze zabezpečené obrany do brejků, ale to se nyní obrátilo proti nám. Moc nám teď taková hra nevychází, proto jsem zvědavý, jak uspějeme,“ přemítal.

K soupeři má kouč sedmého celku tabulky jen slova uznání. „Pelhřimov jen prokazuje, že jasným favoritem přeboru a jedním z hlavních kandidátů na postup. Jeho dosavadní výsledky to potvrzují a my, i když hrajeme doma, můžeme jen překvapit. V naší situaci, v níž se nacházíme, by pro nás byl bod zlatý,“ neskrýval Hekerle.

Jak již bylo zmíněno, fotbalisté FK Maraton mají svému sobotnímu soupeři co vracet. „Dá se to tak říci. Ty dva poslední zápasy nám s Okříškami nevyšly. Hráli jsme v obou případech neúčelně, dělali chyby v nedůslednosti při bránění standardních situací, což jim hrálo do not. Okříšky jsou totiž pokaždé semknutí a v defenzivě kompaktní,“ všiml si kouč Pelhřimova Richard Zeman.

KANONÝR DENÍKU: Ochrana si opět otevřel střelnici. Škoda toho výpadku, mrzí jej

Jeho svěřenci však jedou na vítězné vlně, kterou mohou v jarní předehrávce zakulatit na deset zápasů. „Daří se nám střílet góly, tým je v pohodě a kompletní. Rádi bychom podzim, který se nám nakonec povedl, završili vítězně,“ potvrdil.

Po ne úplně vydařeném startu má najednou vedoucí celek náskok už šesti bodů na nejbližší pronásledovatele. „Věřil jsem, že se nastartujeme a budeme vyhrávat, ale nad nějakým budováním náskoku jsem nepřemýšlel. Dá se říci, že roli favorita potvrzujeme, ale nejsme žádní suveréni, abychom nemohli klopýtnout. Zůstáváme pokorní,“ zdůraznil.

Možné podcenění tudíž nehrozí. „Pelhřimovu se ani v minulosti na Okříšky nedařilo, nikdo je nepodcení. Máme velkou motivaci je porazit. Kdy jindy, když ne teď na naší vítězné vlně? Jsme odhodlaní a chceme je zdolat,“ zdůraznil Zeman.

KRAJSKÝ PŘEBOR VYSOČINY - 14. KOLO

SOBOTA: Žirovnice – Slavoj Polná, Chotěboř – Dukovany (UT), Okříšky – Pelhřimov, (vše 14.00).

NEDĚLE: Velké Meziříčí – Kamenice nad Lipou (10.15, UT), Sapeli Polná – Náměšť n. O.-Vícenice (10.30, hřiště Stáj), Nové Město B – Rapotice, Ledeč nad Sázavou – Nová Ves (oba 14.00).