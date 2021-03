Jsou jediní, kteří na podzim dokázali v elitní krajské soutěži vedoucí Pelhřimov obrat o body. Fotbalisté Nové Vsi zdolali největšího aspiranta postupu do moravskoslezské divize hned v úvodním kole. Ten pak už neztratil ani bod. „Pokud to půjde, ještě jednou bychom se s Pehřimovem chtěli utkat,“ tvrdí kouč Nové Vsi Václav Pohanka.

Při pohledu na tabulku letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny jsou jeho slova naprosto pochopitelná. Klub z Novoměstska je s pětibodovou ztrátou po deseti kolech druhý.

Má ovšem zápas s třetími Speřicemi k dobru. „Pokud bychom jej zvládli, budeme na dostřel. Klíčové ovšem bude, kolik se toho vůbec ještě stihne odehrát,“ uvědomuje si.

Čím dál více totiž vypadá pravděpodobnější varianta, že se dohrají všechna podzimní utkání a následně se soutěže ukončí. A na základě výsledků z kompletně odehrané poloviny ročníku se utvoří konečné tabulky, včetně postupujících a sestupujících mužstev. „V tom případě by asi bylo hotovo. Pochybuji, že by Pelhřimov v těch třech utkáních, kdy hraje navíc dvakrát doma, ztratil nějaké body,“ domnívá se.

Proto by v Nové Vsi potřebovali, aby došlo k odehrání alespoň prvního jarního kola, v němž by zajížděli právě na hřiště lídra přeboru. „Po sportovní stránce je snad pochopitelné, že bychom si to chtěli s prvním týmem tabulky ještě jednou rozdat. Takovou motivaci by měl na našem místě asi každý klub,“ vysvětluje.

Pokud k tomu ale nedojde, zlobit se na Novoměstsku nebudou. „To mohu stoprocentně potvrdit. Ať už bude rozhodnutí svazu jakékoliv, budeme jej bez sebemenších výtek respektovat," zdůrazňuje Pohanka.