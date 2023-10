Šest gólů vstřelil Martin Procházka, který si za svůj pravidelný střelecký příspěvek týmu vysloužil redakční jmenování Osobností Deníku. „Od začátku kariéry jsem hrával středního záložníka, takže jsem moc velký střelec nebyl,“ ohlíží se za dosavadní kariérou Procházka.

Změna přišla až nedávno. „V dorostu jsem se trošku rozstřílel. Po přechodu do áčka se mi začalo střelecky dařit. Už loňská sezóna byla povedené a teď na podzim mi to také střílí,“ pochvaluje si křižanovský snajpr.

Ten přitom v sestavě nadále putuje. Jen ze středu zálohy se posunul více dopředu. „Záleží na tom, jak se sejdeme,“ culí se Procházka. „Většinou ale hraji podhrotového hráče.“

Zmíněné utkání ve Staré Říši Křižanov rozhodl záhy. První branku vstřelil už v desáté minutě Michal Škorpík, další dva (v 11. a 38. minutě) přidal právě Procházka. Osud soupeře zpečetil krátce před přestávkou Dominik Bajer.

Po změně stran se již skóre neposunulo. „Pro nás to byl důležitý zápas,“ neváhá připustit Procházka. „Šli jsme do něj s tím, že musíme vyhrát a trochu prolomit tu smůlu, kterou jsme měli v koncovce. V posledních zápasech se nám nedařilo střílet góly. To se nám v tomto utkání povedlo a věřím, že jsme to ze sebe konečně dostali.“

Mladý perspektivní střelec je pravým pokladem svého celku. Případné zájemce o jeho ale sám předem odmítá. „V Křižanově jsem maximálně spokojený,“ vzkazuje do světa. „V této sezóně navíc rozhodně nemíním zamířit nikam jinam. Mám před maturitou, na kterou se chci nyní soustředit. Takže nějaké ambice jít jinam či výš ani nemám,“ má jasno student průmyslovky ve Žďáre nad Sázavou.

Jeho střelecký potenciál i zlepšenou produktivitu spoluhráčů bude trenér Aleš Burian potřebovat i v nejbližším střetnutí. Křižanov doma přivítá lídra z Vladislavi. „Co na ně nachystáme zatím netuším. Kouč ale určitě vymyslí,“ usmívá se Martin Procházka. „Rozhodně však budeme chtít odehrát co nejlepší zápas. Předem se soupeře určitě nebojíme.“