Otec Zbyněk sám fotbal hrál. Na velkou kariéru to ale nebylo a záhy s aktivní hrou skončil. „Hrával jsem někdy do šestnácti, možná osmnácti let. Potom jsem začal jezdit na intr do Pardubic a s fotbalem byl konec,“ ohlíží se do své minulosti.

Nyní věří, že se fotbalem budou co nejdéle bavit i jeho synové. Včetně Tomáše. „To jméno jsme mu vybrali schválně,“ směje se Zbyněk. Přitom k příznivcům rudého dresu klubu z Letná. „No to vůbec,“ odmítá razantně stále se širokým úsměvem.

Osmiletý syn se svým jménem a spojováním se slavnějším jmenovcem zatím žádné problémy nemá. „Myslím, že je to všude v pohodě. Na fotbale i ve škole. Ani za ním nikdo nechodí, jestli je nějaký příbuzný, že by chtěl velkého Tomáše fotku a podobně. Prožívá úplně normální dětství,“ hlásí spokojeně táta.

Jestli bude fotbalovým špílmachrem, nebo bude nastupovat na jiném postu, se zatím odhadovat nedá. „V přípravkách ještě nehrají úplně na posty,“ vysvětluje Zbyněk. „Tomáš si kolikrát vezme vzadu míč, běží dopředu, dá gól. Pak ale následují různé oslavné tanečky a vrátí se,“ líčí současnou synovu herní praxi.

Nad tím, jestli čeká na Tomáše velká fotbalová kariéra a angažmá v nějakém evropském velkoklubu, se zdráhá Zbyněk přemýšlet: „Nemyslím si to. Já jsem mu dal příjmení, s manželkou vybrali křestní jméno a uvidíme, jestli bude mít něco v nohách, nebo to přijde vniveč. Ale dali jsme ho na fotbal, kdyby náhodou…,“ uzavírá dobře naladěný Zbyněk Rosický.

Zdroj: Deník/Martin DivíšekSlavnější jmenovec Tomáš Rosický, v současnosti sportovní ředitel AC Sparta Praha, je bývalým záložníkem Sparty Praha, Borussie Dortmund, Arsenalu Londýn a české reprezentace. Během kariéry se stal trojnásobným českým Fotbalistou roku. Je bronzovým medailistou z ME 2004, finalistou Poháru UEFA 2002, trojnásobným mistrem ČR (1999 - 2001), vítězem německé Bundesligy (2002), Anglického poháru (2014, 2015) a Anglického superpoháru (2014, 2015).