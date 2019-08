I. A TŘÍDA – SKUPINA B

HERÁLEC – RAPOTICE 4:1

V první půli byly lepším týmem Rapotice, ve 23. minutě je po centru z levé strany dostal do vedení Laš. Po změně stran ale přišel velký obrat. V 54. minutě byl faulován Uchytil a Boháč z penalty vyrovnal – 1:1. Za další tři minuty už domácí po brance Uchytila vedli. Hosté úplně odpadli a v závěru ještě inkasovali dvě branky. V 77. minutě se z přímého kopu prosadil Okurka, definitivní podobu výsledku dal vlastní brankou Laš.

„Za druhý poločas jsme si výhru zasloužili,“ řekl předseda oddílu v Herálci Stanislav Suchý.

Góly: 54. Boháč (PK), 57. Uchytil, 77. Okurka, 81. Laš (vlastní) – 23. Laš. Rozhodčí: Vašíček. ŽK: 6:2. ČK: 0:1 (89. Němec). Diváci: 80. Poločas: 0:1. Herálec: Forchtsam – Hamák, Černý, Kovář, Cach, Okurka, Bříza, Rys (46. Slováček), Boháč (85. Suchý), Uchytil, Bureš (72. Ptaszek).

ŽĎÁR B – MORAVEC 2:1

Do okresního derby lépe vstoupili hráči žďárské rezervy, když si ve 13. minutě šikovně naběhl do sólového úniku Kunstmüller a prostřelil gólmana Pokorného – 1:0. Také v dalším průběhu první půle měli herně navrch domácí borci, ale ani jednu z řady příležitostí nevyužili. To je muselo mrzet v úvodu druhého dějství, kdy střelou z vápna vyrovnal na 1:1 Červinka. Hra se poté vyrovnala, ale od 70. minuty béčko Žďáru převzalo iniciativu a devět minut před koncem se také dočkalo vítězné branky. Při skrumáži ve velkém vápně hostů se nejlépe zorientoval Henzl a rozhodl o tom, že tři body zůstaly zaslouženě doma.

„Většinu zápasu jsme byli lepším týmem, jenže jsme opět dopláceli na neproměňování našich šancí. Rozhodnuto mělo být už po první půli,“ postýskl si po vydřené výhře trenér béčka Žďáru Ladislav Jun.

Góly: 13. Kunstmüller, 81. Henzl – 47. Červinka. Rozhodčí: Kubeš. ŽK: 0:0. Diváci: 40. Poločas: 1:0. Žďár B: Šenkýř – Sáblík (57. Henzl), Havlík, Z. Peňáz, Machatka, Musil, T. Trojánek (46. Palán), Švoma, Kunstmüller, L. Sláma (72. Komínek), T. Peňáz. Moravec: Pokorný – Urban (81. Cícha), P. Černý, T. Toufar, Juračka, Červinka, J. Kachlík, M. Kachlík (62. Hanák), M. Černý, Svoboda, Štěpánek.

RAD. SVRATKA – MĚŘÍN 1:1

V okresním derby byla k vidění vyrovnaná partie. Měřín šel do vedení ve 27. minutě, kdy si propadnutý balon za obranou Radešínky našel Polanský a střelou k tyči otevřel skóre zápasu – 0:1. Okamžitě po rozehrávce ale přilétl centr do vápna hostů, kde jej nekompromisně zakončil Plhal – 1:1. Ten samý hráč nastřelil na začátku druhé půle tyčku, nájezd jednoho z hostujících hráčů pak vychytal gólman Chrást. Další branku už ale více než dvě stovky diváků neviděly.

„Byl to vyrovnaný zápas, remíza je pro oba celky zasloužená,“ zhodnotil duel trenér Svratky Jaroslav Šoustar.

Góly: 28. Plhal – 27. Polanský. Rozhodčí: Masopust. ŽK: 1:2. Diváci: 220. Poločas: 1:1. Rad. Svratka: P. Chrást – J. Chrást, Drdla, Jinek (63. Smejkal), Janů – M. Šacl (72. Starý), Josífek (53. Buřval), Němeček, Mužátko – Pekárek, Plhal. Měřín: J. Hladík – Polák, Láznička, Netolický, Matoušek, Souček, Bublán (69. Urbánek), Polanský, Kuřátko (81. Kružík), Beran, Kafka (57. Procházka).

DOBRONÍN – SFK NOVÉ MĚSTO B 2:2

Góly: 48. Smejkal, 86. Sedláček – 36. Slavíček, 45. Šmída. Rozhodčí: Doskočil. ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 0:2. SFK Nové Město B: Follprecht – Bača, Chytrý, J. Veselý, P. Blažíček – Zambe (46. Donkor), Dobrovolný (56. V. Veselý), Duda (68. Liška), R. Blažíček (56. Boušek) – Slavíček, Šmída (82. Kutra).

BUDIŠOV – POČÍTKY 3:1

Góly: 14., 39. a 44. Nováček – 85. Jurnečka. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (21. Odehnal). Diváci: 200. Poločas: 3:0. Počítky: Šobej – Sláma, Odehnal, Řeháček, Landsman (46. Beneš) – F. Toman (46. Svoboda), Mašek (50. O. Toman, 77. Halámka), T. Ločárek, Jurnečka – Zajíček (72. Kuřítko), P. Ločárek.