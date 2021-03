Dá se říci, že v případě Radešínské Svratky nešlo v roce 2007 přímo o znovuobnovení jako spíše o osamostatnění. Na konci devadesátých let minulého století totiž došlo ke spojení fotbalových klubů právě zmíněné Radešínky a nedalekého Nového Města na Moravě.

Jak na tuto dobu tehdejší gólmanská opora Svratky vzpomíná? „Ta myšlenka byla dobrá. V Novém Městě tehdy hráli muži jen okresní přebor, zatímco my jsme se pohybovali na špici jihomoravské 1. A třídy,“ vzpomínal Skryja.

Naopak Nové Město mohlo přispět širokou základnou kvalitních mládežnických mužstev. „Tenkrát jsem to vnímal jednoznačně pozitivně. Nyní, s odstupem let, už to tak nevidím,“ přiznal.

A hned také dodal důvody. „Na toto spojení jsme nakonec doplatili. Postupem času se totiž všechno, včetně zápasů mužského áčka, přesunulo do Nového Města. Zájem místních o fotbal začal celkem logicky stagnovat,“ popisoval.

Nebylo tudíž divu, když se začalo přemýšlet o osamostatnění tradičního klubu. „Dobré dva nebo tři roky předtím, než k tomu došlo, jsme se o tom bavili,“ sdělil.

V první řadě se musely vyřešit možné problémy s majetkem klubu. „S hřištěm problém nebyl, už tehdy bylo v majetku obce. Spíše šlo o bufet v areálu, protože ten byl v pronájmu. Také některé hráče, kteří byli registrováni ve Vrchovině, jsme museli vykoupit,“ připomněl.

Odezva v obci prý byla veskrze pozitivní. „To jednoznačně, všichni nás podporovali. Také díky velké euforii jsme během dvou let postoupili ze 4. třídy do okresního přeboru. Tam jsme se chvíli zdrželi, ale poslední tři roky muži působí dokonce v krajské 1. A třídě,“ lebedil si.

Také v práci s mládeží se Radešínce daří. „Zde musím hodně ocenit vzájemnou spolupráci s Bohdalcem a Novou Vsí. Také díky ní dnes máme obsazené prakticky všechny kategorie,“ potěšilo jej.

Za největší úspěchy v novodobé historii ovšem předseda Radešínské Svratky považuje něco jiného. „Za pomoci obce se nám podařilo vybudovat úplně nové zázemí kabin, to dávám na první místo. Hned za ním pak stojí vybudování automatické závlahy na hřišti. Areál ovšem chceme dál zdokonalovat. Hned v příštím roce v něm proto chceme vybudovat víceúčelové hřiště,“ nastínil plány klubu Skryja.