Vedoucí Okříšky mají jednobodový náskok před druhou Fotbalovou školou Třebíč, o další dva body zpět jsou pak třetí Chotěboř a čtvrtá Kamenice nad Lipou. Oslovili jsme jejich trenéry s jednoduchou otázkou. Jak vidí situaci před jarními odvetami, resp. zda by měli zájem o postup.

VLADIMÍR HEKERLE, SK Huhtamaki Okříšky

Už před začátkem sezony jsme si říkali, že chceme čeřit vody na špici tabulky. Aby ty mančafty, co budou nahoře, zpozorněly. Naše plány se ale ani přes vedení v tabulce nijak nemění. Chceme, aby nás fotbal dál bavil, nejen hráče, ale i diváky, prostě všechny, co se o fotbal v Okříškách starají. Nechci nikterak snižovat naše kvality, ale v soutěži jsou lepší a ambicioznější mančafty. My jsme se do tohoto stavu dovedli hlavně srdíčkem a bojovností.

Z mého pohledu jsou největšími favority pro jaro celky FŠ Třebíč a Kamenice. Ačkoliv Chotěboř předvedla při podzimní rozlučce na půdě Třebíče výborný výkon, už dlouhodobě si myslím, že ty dva zmíněné týmy jsou natolik nadstandardní, že se asi pobijí o postup. Foška má sice mladý tým, ale jeho kvalita je velká. Kamenice hrála na podzim skoro všechno venku, na jaře tak bude mít velkou výhodu domácího prostředí.

TOMÁŠ FRANĚK, FŠ Třebíč

Uděláme všechno pro to, abychom už v této sezoně postoupili do divize. Byli bychom všichni rádi, pokud by se nám to podařilo. Rozehrané to nemáme špatně.

Asi největšího soupeře vidím ve třetí Chotěboři, po celý zápas u nás zahrála velice kvalitně. Svoji kvalitu ovšem mají i Okříšky a Kamenice. Ta navíc bude hrát na jaře hned desetkrát doma, to může sehrát svoji roli.

MARIN JAKEŠ, FC Chotěboř

Na podzim jsme po hráčích chtěli, aby se naučili hrát pod tlakem, v roli favorita. To samé po nich budeme vyžadovat i na jaře, abychom se zase posunuli dál. Od vedení nejsme do ničeho tlačení, slovo musíte rozhodně nezaznělo. Platí ale, že divizi bychom pro Chotěboř jednou rádi vykopali. Zázemím, ale také vedení by si to zasloužily. Pokud by se to povedlo už letos, nikdo by se samozřejmě nezlobil.

O postup si to rozdá vedoucí čtyřka, že by se do tohoto boje zapojil ještě někdo jiný, s tím nepočítám. Všichni naši konkurenti mají kvalitu. Okříšky jsou ohromně silné svým kolektivním pojetím, panuje tam dobrá atmosféra. Vnímal jsem ale, že na podzim se jim dařilo vyhrávat i zápasy, kde třeba nebyly lepší. To se nemusí dařit celou sezonu. Fotbalová škola Třebíč má herní styl založený na individuálních kvalitách hráčů, tam je velká síla. A podobně je na tom rovněž Kamenice.

ZBYNĚK JAROŠ, TJ Slovan Kamenice n. L.

Případnému postupu se nebráníme. Když jsem mužstvo v létě přebíral, tak jednou z věcí, o kterých jsme se bavili, byla ta, že postupu, pokud by to vyšlo, by se nikdo nebránil. Není to žádný ultimativní cíl, ale pro všechny okolo je vždy dobře, když se o něco hraje. Proto nebudu říkat, že se na tabulku a výsledky našich konkurentů nedíváme. Víme, o co hrajeme.

Pro nás však zůstává hlavním cílem, ale i motivací, se dál herně posouvat. Na podzim jsme nastartovali určité změny, osahali si je. Dnes už se obě strany, hráči i trenéři, známe, víme, co od sebe můžeme očekávat. Přes zimu chceme tyto změny dotáhnout, abychom byli na jaře ještě ve vyšší kvalitě. Dobrá hra, podpořená úspěšnými výsledky, to je naše meta.

Jednoznačným favoritem na vítězství v soutěži je FŠ Třebíč. Mají mladé a nesmírně kvalitní hráče, kteří prošli různými centry mládeže, kde svoji individuální kvalitu ještě rozvinuli. K tomu mají velice dobrý způsob hry. Rozhodně je to tým, který by si postup zasloužil. Když ne Třebíč, tak pak asi Kamenice. My se budeme snažit, aby to bylo co nejvíce napínavé.