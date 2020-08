Lépe do něj vstoupila hostující Vrchovina, která po pětačtyřiceti minutách vedla 2:0. „Obě branky byly hodně laciné, po hrubých individuálních chybách. Za stavu 0:1 jsme neproměnili penaltu, hned poté přišel druhý gól soupeře. To byl první zlomový moment zápasu,“ popisoval lodivod béčka FC Žďas Pavel Kubiš.

Ten druhý přišel hned po změně stran. „To jsme měli velkou šanci, ale bez efektu. Dát ji, ještě se s tím dalo něco dělat. Na rovinu ale musím uznat, že Nové Město bylo herně lepší, vyhráli zaslouženě,“ sympaticky přiznal trenér Žďáru.

Hostující soubor byl na svého soupeře dobře připraven. „Žďár hraje stylem 3-5-2, na to jsme byli nachystaní. Jinak jsme ale měli větší důraz, nasazení, zápas byl od začátku pod naší kontrolou,“ těšilo kouče béčka Vrchoviny Petra Follprechta.

Po odehraných třech kolech tak mají jeho svěřenci stoprocentní bilanci. „Výsledky sice jsou dobré, ale naše hra ještě není taková. Zatím je to tedy jen taková mírná spokojenost. Některé celky jsou na začátku ještě nerozehrané, to je nyní vidět třeba na Rapoticích, kterým jsme na úvod nasázeli sedm branek,“ všiml si.

Pozornost na sebe v programu třetího kola 1. A třídy poutal také duel Herálce s Počítkami. Ty sice loni, coby nováček, příjemně překvapily, letos se jim ovšem vůbec nedaří. Potvrdilo se to i v neděli, když prohrály 3:5.

Rozhodla už první půle, která skončila výsledkem 5:1! „Počítky byly lepší na balonu, ale my jsme neustále hrozili rychlými protiútoky. Navíc jsme byli neuvěřitelně produktivní. Do čeho jsme kopli, to skončilo v brance. Hosté korigovali skóre dvěma brankami až v úplném závěru, kdy jsme sestavu hodně prostřídali,“ lebedil si kouč Herálce Zdeněk Cach.