Na jedné straně zklamání z trošku smolné prohry, na straně druhé radost z výborně zvládnutého startu do vyšší soutěže. Tak odlišný vstup do jejich premiérové sezony v krajském přeboru Vysočiny prožili fotbalisté Dukovan a Kamenice nad Lipou.

Dukovany doma nesehrály proti Chotěboři špatný zápas. Klíčovým okamžikem pro konečnou porážku 2:3 byla situace krátce po změně stran. „Sporný okamžik, po němž jsme inkasovali branku na 0:2, s mužstvem zamával. To se projevilo okamžitě inkasovaným třetím gólem. Až v závěru jsme dokázali snížit na rozdíl jediné trefy,“ popisoval kouč celku z Třebíčska Josef Černý.

Při inkriminované situaci signalizoval pomezní rozhodčí ofsajd Chotěboře, hlavní však nechal ve hře pokračovat. „Bylo to necitlivé rozhodnutí, byť uznávám, že jsme neměli přestat hrát. Na druhou stranu mě těší, že kluci zápas nezabalili a dál se snažili s ním něco udělat,“ pochvaloval si.

Nový ročník přeboru odstartoval: Dočká se konečně Pelhřimov návratu do divize?

Úvodní zápas nováčkovi ihned naznačil, v čem bude největší rozdíl mezi přeborem a 1. A třídou. „Ukázalo se, že přebor je mnohem kvalitnější soutěží. Hráči jsou zde rychlejší a také tvrdší. Někteří naši chlapci budou muset do dalších utkání přitvrdit,“ všiml si.

Současně ovšem kormidelník Dukovan vysoce ocenil výkon jejich sobotního protivníka. „Co jsem se díval, tak Chotěboři výborně vyšla jarní část loňské sezony. Na startu nového ročníku na to jen navázali, podle mě budou patřit ke špičce soutěže. Je vidět, že týmy v přeboru jsou mnohem konsolidovanější, nemají na žádném postu vyloženou slabinu,“ komentoval.

Do nadcházejících bojů Dukovany potřebují také uzdravení některých zraněných hráčů. „Bohužel se jedná právě o naše klíčové borce do ofenzivy. Zapracovat ale musíme také na taktice, protože návrat do obrany po ztrátě balonu od nás musí být mnohem rychlejší. Chotěboř nám ukázala, že tady se každá chyba trestá,“ doplnil Černý.

Vysočina v divize opět posílila. Nový ročník zahájila dokonce devítka mančaftů

To další z trojlístku nováčků, fotbalisté Kamenice nad Lipou, prožili doslova snový start. Historickou premiéru mezi krajskou elitou jim osladila demontáž rezervy Velkého Meziříčí 6:1.

Celek z Pelhřimovska tak jen navázal na loňské střelecké hody. „Pomohl nám rychlý první gól, uklidnil nás. Hra se nám dařila, díval jsem se už i na video a kombinace byla dobrá,“ lebedil si kanonýr Martin Dvořák.

Ten dal sice tentokrát jen jeden gól, dařilo se však i dalším spoluhráčům. „Ukázalo se, že fotbal hrát umíme. Neříkám, že budeme mít na nejlepší týmy, ale myslím si, že konkurenceschopní budeme. Hlavně dopředu jsme silní,“ přiznal.

Velké Bíteši stačil k vítězství jediný gól, Ždírec s Brodem stála body koncovka

Kamenici navíc vyhovoval styl soupeře. „Mladíčci Meziříčí chtěli hrát fotbal, to nám sedělo. Bylo od nich ale sympatické, že i za stavu 6:0 nic nezabalili a dál se snažili alespoň o čestný úspěch,“ ocenil protivníka.

Na úvodní zápas v přeboru přišla výborná návštěva čtyř stovek diváků. „Bylo jich opravdu hodně, ani jsem to nečekal, přece jen jsou dovolené. Řada fanoušků mi pak říkala, že tu sice dlouho nebyli, ale že se jim to moc líbilo,“ dodal Dvořák.