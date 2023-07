Tondo, co definitivně rozhodlo o tom, že po čtyřech letech opouštíte Velké Meziříčí? Byl to červnový sestup klubu ze třetí ligy? Určitě ano, sestup byl jakýmsi spouštěcím mechanismem. Pokud bychom nespadli a současně bych nedostal nabídku z vyšší soutěže, pokračoval bych dál ve Velkém Meziříčí.

Hrát „jenom“ v divizi vás tedy nelákalo?

Jelikož divizi jsem hrál pět let předtím, než jsem přišel do Meziříčí, navíc jsem tam byl nejlepším střelcem, nepřipadalo za mě nastupovat v divizi vůbec v úvahu.

Kde tedy budete střílet branky v nové sezoně?

Zamířím do první landesligy, což je čtvrtá nejvyšší soutěž v Rakousku. Mým novým působištěm bude celek Waidhofen/Thaya.

Působí v týmu i nějací Češi?

Ano, dva. Je tam Pavel Pilík, který dříve hrával ve Vlašimi a v Ústí nad Labem, vedle něj pak Tomáš Růžička z Českých Budějovic.

Měl jste i jiné nabídky, třeba z Česka?

Ano, nabídek byla spousta. Hlavně ze třetí ligy, z klubů, proti nimž jsem nastupoval v dresu Velkého Meziříčí. Já ale byl rozhodnutý, že buď vezmu případnou nabídku z vyšší soutěže, nebo zamířím do Rakouska.

Moravskoslezská fotbalová liga už vás tedy nelákala?

Třetí ligu jsem hrál poslední čtyři sezony od roku 2019, kdy jsem přišel do Meziříčí. Poté, co ale sestoupilo, jsem cítil, že už potřebuji nějaký nový impuls. Proto jsem se nakonec rozhodl zamířit do Rakouska.

Předpokládám, že na působení ve Velkém Meziříčí budete vzpomínat převážně v dobrém? Přece jen jste tu každým rokem patřil k nejlepším střelcům MSFL…

Rozhodně budu na působení v tomto klubu vždy rád vzpomínat, docela se mi tu dařilo. Zažil jsem tu krásná fotbalová léta, proto mě mrzí, že to dopadlo tak, jako to v uplynulé sezoně nakonec dopadlo. Ale takový už je fotbal, život jde dál. Ten sestup, to je asi jediná černá kaňka.

Proč se podle vás nepodařilo pro klub z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice třetí ligu udržet, co rozhodlo o sestupu?

Těch faktorů bylo rozhodně více. Třeba v závěru sezony nám nesmírně chyběl Radim Šuta, což byl ve středu zálohy náš klíčový hráč. Obecně zranění nás celou sezonu trápila, pokaždé nám chybělo několik hráčů ze základní sestavy.

Loni na podzim i letos na jaře jste spoustu bodů poztráceli v závěrech zápasů, kdy jste zbytečně přišli o slibný náskok…

To je pravda, to byl další důležitý okamžik. Hned si vybavím třeba jarní zápas ve Frýdlantu. Vedli jsme o dvě branky, hráli proti deseti a nakonec jsme přitom museli být rádi i za bod, protože hrát se o pár minut déle, neměli bych ani ten.

Nemohla se tam projevit nezkušenost omlazeného mančaftu?

Asi ano. Ale třeba v obraně jsme měli řadu absencí, takže jenom na nezkušenost bych to nesváděl.

Do Rakouska jdete jenom na příští sezonu, nebo byste tam rád zakotvil na delší dobu?

Myslím, že v mých osmadvaceti ještě nemám takový věk, abych to v Česku ještě nemohl zkusit ve vyšší soutěži. Teď jdu na nadcházející sezonu do Rakouska, poté se uvidí, co bude dál. Dopředu nic moc neřeším.

Takže to není tak, že byste šel do ciziny „dohrát“ aktivní kariéru?

Rozhodně ne. Tréninky budu mít třikrát týdně, navíc budu trénovat i individuálně, tudíž bych neměl nějak tréninkově ztrácet. Určitě to ještě nechci zabalit, jezdit si jen tak zahrát.