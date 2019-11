Ve východní skupině I. A třídy na sebe poutal pozornost nedělní střet rezerv FC Žďas a Nového Města. Úspěšnější byl domácí celek, jemuž výhru 2:1 vystřelil záložník Janů.

„Byl to určitě jeho zápas, protože v poli jinak byla hra vyrovnaná,“ přiznal kormidelník béčka Žďáru Ladislav Jun.

Hrozivý debakl

Další okresní derby tohoto kola nabídlo zcela odlišný průběh. Nováček z Měřína deklasoval hráče Herálce 9:0.

„Obrana Herálce hrála hodně vysoko a vůbec nestíhala naše krajní záložníky. Většinu branek jsme tak dávali po protiútocích do otevřené obrany,“ podivoval se hrající kouč Měřína Karel Kružík.

Podobně úspěšní jako Měřín byli i fotbalisté Počítek, kteří doma zdolali Rapotice 6:2, bodoval také poslední Moravec, který proti Budišovu dokázal v závěru zápasu srovnat z 1:3 na 3:3.

Stačil první poločas

Další kanonádu kola obstarali v I. B třídě – skupině B fotbalisté Bohdalova. Ti jakoby dávali zapomenout na zpackaný start do sezony, což v neděli odnesla Stařeč. Hotovo přitom bylo už po úvodních pětačtyřiceti minutách, které domácí vyhráli 6:0!

„Byl to od nás výborný výkon, navíc jsme také byli dostatečně produktivní. Po změně stran už to nebylo úplně ono, s tím jsem moc spokojený nebyl. Ale to nás naštěstí tolik mrzet nemuselo,“ usmíval se po výhře 6:0 lodivod Bohdalova Vítězslav Machatka.

V souboji Nedvědice s Kladiváři z Hamrů se body po remíze 1:1 dělily, na hřišti posledního béčka Polné zklamala rezerva Velké Bíteše, odkud se vrátila s prohrou 2:4.