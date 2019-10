Fotbalisté měřínské Jiskry začali na půdě lídra nebojácně a už ve 3. minutě je dostal do vedení Doležal. Jenže za dalších osm minut to bylo 3:1 pro Dobronín, dvakrát skóroval Sedláček a jednou Horáček. Přestřelka pokračovala také po změně stran, hned v první minutě druhé půle dosáhl hattricku Sedláček, o korekci se v 54. minutě postaral vlastní brankou Smejkal – 4:2. Ten samý hráč ale své zaváhání hned o dvě minuty později napravil pátou trefou domácího souboru. Ve zbytku zápasu ještě padlo po dvou brankách na každé straně, hráči Dobronína tak bezezbytku potvrdili roli favorita výhrou 7:4.

Góly: 6., 8., 46. a 83. T. Sedláček, 11. Horáček, 56. Smejkal, 75. Pospíchal – 3. Doležal, 54. Smejkal, 71. a 77. Beran. Rozhodčí: Soukupová. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Poločas: 3:1. Měřín: J. Hladík – Bublán, Souček, Doležal (71. Kružík), Kuřátko, Netolický, Procházka, Polanský, Kafka (64. Beran), Polák (58. Kožený), Láznička (46. Matoušek).

R. SVRATKA – ŽĎÁR B 3:0

Rezerva Žďáru přijela k derby v hodně omlazené sestavě, což hráčům Radešínky vyhovovalo. Ve 27. minutě si míč šikovně navedl Jinek a technickou střelou z hranice vápna překonal gólmana Šenkýře – 1:0. Deset minut po změně stran byl střelec úvodní branky faulován ve velkém čtverci hostů a Plhal z penalty uklidnil domácí fanoušky. Šest minut před koncem pak pojistku na zisk důležitých tří bodů pro Svratku přidal zakončující Gabriel – 3:0.

„Podali jsme dobrý výkon, mělo to od nás hlavu i patu, tři body bereme naprosto zaslouženě,“ těšilo kouče Radešínky Jaroslava Šoustara.

Góly: 27. Jinek, 55. Plhal (PK), 84. Gabriel. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:1. Diváci: 110. Poločas: 1:0. Rad. Svratka: P. Chrást – M. Šacl, Drdla (87. Marek), Starý, Janů (79. Kamarád) – V. Šacl, Josífek (78. J. Chrást), Pekárek (67. Gabriel), Mužátko – Jinek (64. Smejkal), Plhal. Žďár B: Šenkýř – Z. Peňáz, Srnský (46. Viliš), Machatka, Zelený, B. Sláma, T. Peňáz, Růžička, Klouda, Klement, Havlík.

N. MĚSTO B – POČÍTKY 2:2

Malé okresní derby začalo lépe pro nováčka z Počítek. Ve 13. minutě utekl obraně béčka Vrchoviny Jurnečka, našel volného Kuřítka, který do prázdné branky otevřel skóre zápasu – 0:1. Tři minuty před pauzou bylo vyrovnáno, hlavičkou se prosadil Slavíček. Obrat v utkání zařídil krátce po hodině hry dorážející Šmída, jenže radost domácích trvala jen jedinou minutu. Hned po rozehrávce totiž Počítky nakoply balon na Filippiho, ten využil zaváhání středu domácí obrany a zařídil dělbu bodů – 2:2.

„Byl to bojovný zápas, v němž jsme sice herně nebyli o tolik lepší, ale na šance jsme jasně zvítězili. Je to pro nás jednoznačně ztráta dvou bodů, protože Počítky daly dva góly ze dvou střel na branku,“ mrzelo hrajícího kouče juniorky Nového Města Petra Follprechta.

Góly: 42. Slavíček, 62. Šmída – 13. Kuřítko, 66. Filippi. Rozhodčí: Burian. ŽK: 2:1. Diváci: 143. Poločas: 1:1. Nové Město B: P. Skryja – Bača, J. Veselý, P. Blažíček, R. Blažíček, V. Veselý (81. J. Skryja), Slavíček, Šmída (90. Follprecht), Polnický, Boušek (66. Dobrovolný), Donkor (46. Chytrý). Počítky: Martinčič – Sláma, Řeháček, Odehnal, P. Ločárek – Jurnečka, T. Ločárek, Mašek (64. Zajíček, 81. Halámka), Landsman (54. Svoboda) – Kuřítko, Filippi.

HERÁLEC – MORAVEC 3:1

Souboj dvou trápících se týmů zahájili lépe hosté, už ve 3. minutě propadl střed obrany Herálce a přečíslení střelou z vápna zakončil přesně Marek Kachlík – 0:1. O pár minut později ale napřáhl ze střední vzdálenosti Kovář a bylo vyrovnáno. Ve 34. minutě předvedli domácí pěknou kombinaci, Uchytil si navedl balon do vápna a poslal svůj celek do vedení – 2:1. Ve druhém poločase tempo hry opadlo, Moravec šel v 70. minutě po vyloučení Toufara za protesty jen do deseti. Minutu před koncem se pak ještě prosadil střídající Ptaszek, tři body tak zůstaly doma.

„Bereme tři body, ale s předvedenou hrou nemohu být spokojený,“ lehce se mračil kormidelník Herálce Zdeněk Cach mladší.

Góly: 10. Kovář, 34. Uchytil, 89. Ptaszek – 3. M. Kachlík. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (70. Toufar). Diváci: 150. Poločas: 2:1. Herálec: Tichý – L. Cach, Okurka, Černý, Veselský, Bureš, Uchytil, Kovář (77. Ptaszek), Bříza (63. Suchý), Boháč (79. Slováček), Hamák. Moravec: Pokorný – Kudiovský, Toufar, Smolík, Červinka, Hlushchenko, J. Kachlík, M. Kachlík (61. Juračka), M. Černý (46. Štěpánek), Chlubna, Svoboda (84. Kříž).