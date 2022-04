Splněný slib. Jemničtí fotbaloví fanoušci absolvovali v sobotu domácí jarní premiéru svého týmu na zbrusu nové kryté tribuně. Město Jemnice ji během zimní přestávky postavilo i díky získané dotaci. A diváci ji opravdu uvítali. Duel 1. FC Jemnicko s Budišovem-Náramčí se totiž hrál za velmi nepříjemných povětrnostních podmínek. V naší fotogalerii se můžete podívat na novou tribunu, srovnat ji se stavem v letošním lednu i na momentky z utkání, ve kterém domácí zvítězili těsně 3:2 (2:1).

Během zimní přestávky získalo hřiště 1. FC Jemnicko zbrusu novou krytou tribunu. | Foto: Deník/Karel Líbal

Tribuna by měla být slavnostně otevřena po skončení sezony v rámci oslav výročí dvaceti let od sloučení týmů Jemnice a Vratěnína do 1. FC Jemnicko. „Ještě nám zbývá dodělat lavičky na tribuně,“ uvedl předseda klubu Pavel Kincl.