Vzhledem k těmto okolnostem považuje dosavadní bodový zisk za úspěch. „Myslím si, že těch devět bodů je až dost. Vždyť nám vypadly dvě třetiny základní sestavy, to byl velký zásah," dodal.

V pátém kole skupiny A fotbalové 1. A třídy Pacov přehrál béčko Havlíčkova Brodu 4:0 a také ve třetím domácím utkání získal všechny body.

Pacovský trenér Luděk Šlechta by ale nechtěl po pěti odehraných kolech dělat větší závěry. „Zatím nám to doma funguje, jsme za to rádi. Tabulka je ale v tuto chvíli hodně vyrovnaná,“ poznamenal k vývoji soutěže. Pacov navíc zatím čeká na bod z venku, dvakrát se vracel s prázdnou.

Tři góly a čtyři červené! Divizní fotbalové derby ve Ždírci rozhodně nenudilo

O výsledku zápasu mezi Pacovem a rezervou Havlíčkova Brodu se rozhodlo ve druhé půli, po té první odcházeli soupeři do kabin za stavu 0:0. „Soupeř byl lepší, body si zasloužil, ale prohra 0:4 je pro nás hodně krutá,“ vracel se k utkání trenér Havlíčkova Brodu B František Souček.

Hosté přijeli v sobotu do Pacova v silně kombinované sestavě, do hry šlo šest dorostenců, přesto mladá havlíčkobrodská rezerva držela dlouho přijatelný výsledek. „V prvním poločase měl velkou šanci Petr Karlík, ale ve druhé půli přišli na hřiště další mladí hráči a bylo vidět, že s dospělým fotbalem teprve sbírají zkušenosti,“ doplňoval postřehy František Souček.

Pacov byl aktivnější, vytvářel si příležitosti, ale dlouho doplácel na mizernou produktivitu. Skóre otevřel až krátce po přestávce Vladislav Štefl. „Znovu jsme dlouho čekali na góly, neproměňovali jsme šance, moc se zatím neprosazuje ani střelec Tomáš Faltýnek,“ říkal Luděk Šlechta.

Hosty navíc dlouho držel gólman Šimon Panský. „I on je stále ještě dorostenec, ale už začíná být oporou,“ ocenil výkon muže v brance František Souček.

OBRAZEM: Fotbalisté Pelhřimova přejeli Slavoj, Rapotice se dál trápí v ofenzivě

Další góly dávali Pacovští až v početní výhodě, v 64. minutě uviděl červenou kartu hostující Roman Blažej. „Přesně jsem to celé neviděl, bylo tam nějaké postrkování, myslím si, že červená karta byla hodně přísná,“ uvedl k incidentu trenér Pacova.

Domácí ale využili výhodu až v závěrečné čtvrthodině. Góly postupně zařizovali Tomáš Faltýnek, Jaroslav Pražák a Vladislav Štefl.

V příštím kole aktuálně desátý Havlíčkův Brod B hostí Mírovku, která je po pěti kolech šestá. „Čeká nás derby, jehož výsledek se nikdy nedá odhadovat,“ připomněl František Souček.

V tabulce čtvrtý Pacov bude zkoušet první venkovní body získat na hřišti páté Telče. „Doufám, že v Telči budeme kompletní. Čeká nás soupeř, který by nám mohl ukázat, jak na tom v současnosti opravdu jsme,“ doplnil komentář Luděk Šlechta.