Do historické premiéry mezi krajskou smetánkou přitom jeho svěřenci vstoupili dobře. V úvodním utkání sezony zdolali před vlastními fanoušky béčko Nového Města 2:1. Jenže poté následovaly prohry v Chotěboři, s Okříškami, na půdě vedoucího Sapeli Polná a naposledy v sobotu doma 1:2 s Ledčí nad Sázavou.

Přitom se nedá říci, že by hráči Rapotic svým soupeřům herně nestačili. „Jenže v přeboru soupeři každou naši chybu okamžitě potrestají. Přitom mě mrzí, že ty chyby vytváří zkušení hráči,“ mračil se kouč Rapotic.

A pokračoval podrobnějším rozborem. „V Chotěboři jsme ve druhém kole vedli minutu před koncem 2:1, ale přesto jsme ten zápas prohráli, to je rozhodně ztráta. Proti Okříškám zase v první půli vyrobil náš gólman dvě chyby a při vedení 2:0 už nás soupeř k ničemu nepustil.“

Zlomové situace jednotlivých zápasů zatím nováček příliš neumí zvládat. „Třeba před týdnem na hřišti vedoucího Sapeli jsme hráli vyrovnaný zápas. Jenže v poslední minutě první půle jsme inkasovali gól na 2:1 a to nás zlomilo. My hrajeme jen po vápno. Jakmile navíc inkasujeme, soupeři se zatáhnou, hrají organizovaně a my máme ještě větší problém se do nich dostat,“ všiml si.

Sobotní domácí porážka 1:2 s Ledčí jakoby byla typickým zápasem Rapotic v tomto ročníku. „V první půli měla Ledeč navrch, její hráči si vypracovali dvě vyložené příležitosti, jednou jsme balon vykopávali z brankové čáry. Nedokázali jsme se soupeři přizpůsobit v osobních soubojích, hosté byli důraznější,“ přiznal.

Přesto se zdálo, že do kabin se půjde za nerozhodného stavu. „Podobně jako před týdnem jsme opět inkasovali branku do šatny. Musím ale uznat, že to zákrok na penaltu, z níž padla první branka, byl,“ neskrýval Brabenec

Po pauze se domácí zvedli, jenže jejich šance na bodový zisk pohřbila deset minut před koncem další individuální chyba. „Gólman si po rohu zakřičel, že balon má, jenže ten mu vypadl z rukou a jeden z hráčů Ledče jej pohodlně dorazil do prázdné branky,“ kroutil hlavou.

Chvíli poté sice kapitán Milan Laš snížil, ale v závěru už se Rapoticím vyrovnat nepodařilo. „Spíše ještě mohli hosté přidat další dvě branky po rychlých brejcích,“ komentoval.

Další bodová ztráta jej pochopitelně mrzela. „Myslím si, že zápas to byl spíše remízový. I když, vzhledem k počtu šancí, asi Ledeč byla o gól lepší,“ uznal.

Recept na nevalnou ofenzivu by kouč Rapotic znal. „Citelně nám chybí zraněný kanonýr Sobotka. Jeho více než třicet loňských branek neumíme nahradit. Je to klíčový muž pro naši útočnou fázi,“ prozradil.

Jak dlouho bude na návrat své opory čekat? „Věřím, že do dvou týdnů bude fit. Trápí jej zadní stehenní sval, proti Ledči už byl na lavičce náhradníků, ale ještě se na to necítil,“ dodal Brabenec.