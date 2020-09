V úvodním kole nejvyšší soutěže nezaváhala mužstva favoritů. Celky Benjaminu, Kozel Teamu i Sosáků byly stoprocentní. „Nutno ovšem dodat, že obhájce titulu, mužstvo Benjaminu, muselo v utkání se Svratkou pořádně zabrat. Ve druhé půli totiž otáčelo nepříznivý stav 0:2,“ zmínil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Pro další průběh soutěže byl hned na úvod důležitý zápas mezi Sosáky a BKS. Úspěšnější v něm byl prvně jmenovaný celek, který zvítězil těsně 2:1. „BKS rozhodně nebylo horším týmem, ale vynikajícím výkonem se předvedl gólman Sosáků. Střelce soupeře doslova vychytal,“ všiml si.

Nováček první ligy, tým Žabantů, na úvod prohrál oba své zápasy. Především v utkání se Sosáky ovšem předvedl houževnatý výkon a příliš mu nechybělo k premiérovému zisku prvoligových bodů.

Smolně zahájilo sezonu Alko, když oba zápasy prohrálo o jedinou branku. „Nejhůře vykročil do sezony tým Radoxu, který schytal dva debakly a krčí se na posledním místě tabulky,“ poznamenal.

O patro níž se první kolo nejlépe podařilo La Bombě a Orlům. To jsou jediné dva mančafty, které vyhrály oba své úvodní zápasy.

Jedním ze spolufavoritů druhé ligy je mužstvo Akademiků. To, jako jediné, odstoupilo z jarní části předešlého ročníku. Na úvod také neprohrálo, ale v tabulce mu přesto patří až třetí příčka. Dva body totiž Akademici ztratili po nerozhodném výsledku se Světnovem.

Bez bodu jsou dva týmy. „Na dně tabulky je FC Trump, který oba první zápasy prohrál, jednou navíc hodně výrazným rozdílem,“ poznamenal Němec.

Ve druhém kole na sebe poutá největší pozornost souboj Benjaminu se Sosáky.

1. LIGA

Výsledky 1. kola: Svratka – Benjamin 2:4, Žabanti – BKS 1:7, Benjamin – Radox 8:2, Sosáci – BKS 2:1, Svratka – Radox 10:3, Žabanti – Sosáci 0:2, Dipar – Alko 2:1, Alko –Kozel Team 4:5, Dipar – Kozel Team 1:6.



1. Benjamin 2 2 0 0 12:4 6

2. Kozel Team 2 2 0 0 11:5 6

3. Sosáci 2 2 0 0 4:1 6

4. Svratka 2 1 0 1 12:7 3

5. BKS 2 1 0 1 8:3 3

6. Dipar 2 1 0 1 3:7 3

7. Alko 2 0 0 2 5:7 0

8. Žabanti 2 0 0 2 1:9 0

9. Radox 2 0 0 2 5:18 0

2. LIGA

Výsledky 1. kola: Here for beer – La Bomba 1:9, Orel – Trump 6:2, La Bomba – Křižánky 4:1, Trump – Buldok 1:13, Here for beer – Křižánky 0:5, Orel – Buldok 5:2, Autobus – Světnov 2:1, Akademici – Světnov 2:2, Autobus – Akademici 2:3.



1. La Bomba 2 2 0 0 13:2 6

2. Orel 2 2 0 0 11:4 6

3. Akademici 2 1 1 0 5:4 4

4. Buldok 2 1 0 1 15:6 3

5. Křižánky 2 1 0 1 6:4 3

6. Autobus 2 1 0 1 4:4 3

7. Světnov 2 0 1 1 3:4 1

8. Here for beer 2 0 0 2 1:14 0

9. Trump 2 0 0 2 3:19 0

Program 2. kola (sobota 12. září):

1. LIGA: Svratka – Dipar (8.00), Svratka – Žabanti (9.00), Dipar – Žabanti (10.00), Benjamin – Alko (11.00), Radox – Kozel Team (11.00), Benjamin – Sosáci (12.00), Kozel Team – BKS (12.00), Alko – Sosáci (13.00), Radox – BKS (13.00).

2. LIGA: Here for beer – Orel (8.00), Křižánky – Buldok (8.00), Here for beer – Autobus (9.00), Buldok – Světnov (9.00), Orel – Autobus Club (10.00), Křižánky – Světnov (10.00), La Bomba – Trump (11.00), La Bomba – Akademici (12.00), Trump – Akademici (13.00, vše ve sportovním areálu 2. ZŠ Žďár n. S.).