Brankářská jednička fotbalistů Nové Vsi byla s uplynulým půlrokem spokojená. Jiří Fuksa, jako již tradičně, nevynechal v průběhu nedohrané podzimní části krajského přeboru Vysočiny ani minutu. Druhé místo za vedoucím Pelhřimovem bere pozitivně. V hodnocení uplynulého půlroku jej označil jako dobrý výsledek. „Určitě nás to těší, protože Pelhřimov je na čele tabulky oprávněně,“ potvrdil třicetiletý kapitán Nové Vsi.

Na druhou stranu však okamžitě dodává, že bodů mohlo být na kontě celku z Novoměstska více. „Zápasy s Třebíči a v Polné, kde jsme body ztratili, mě stále mrzí. Oba jsme si totiž sami pokazili našimi zbytečnými chybami. Alespoň jeden z nich jsme měli dovést k vítězství,“ vysvětloval.

Obě zaváhání měla přitom společného jmenovatele. Byť je kádr Nové Vsi elitní krajskou soutěží dostatečně ošlehaný, nevyvaroval se slabších momentů. „A nešlo jen o ty dva zápasy, o nichž jsem hovořil. Bylo to i v dalších utkáních, ale tam naštěstí trest od soupeře nepřišel,“ oddechl si.

Čím to bylo způsobené, si zkušený brankář neuměl vysvětlit. „Pokaždé jsme měli utkání v podstatě pod kontrolou, ale pak asi přišlo nějaké uspokojení, z nějž následně pramenily chyby,“ dodal.

Do jarní části sezony půjde Nová Ves s pětibodovou ztrátou na vedoucí Pelhřimov, ale se zápasem k dobru. Znepříjemní favoritovi cestu za postupem do divize? „Chceme se o to pokusit. Uvidí se především podle toho, jak na úvod jara dokážeme zvládnout dohrávku se Speřicemi,“ neskrýval odhodlání Fuksa.