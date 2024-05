Pořádně dramatický je průběh v elitní soutěži v letošním ročníku Žďárské ligy malé kopané.

Už jen poslední kolo zbývá odehrát z letošního ročníku Žďárské ligy malé kopané. Bude triumf slavit Mičego Svratka, nebo Benjamin? | Foto: Martin Němec

Ani v desátém kole první ligy vedoucí dva týmy nezaváhaly a vše směřuje k tomu, že o celkovém vítězi ligy rozhodne úplně poslední zápas tohoto ročníku. „V němž se týmy Mičega a Benjaminu letos utkají už potřetí. V předchozích jednou vyhrálo Mičego, druhý duel skončil remízou,“ sdělil člen řídícího štábu soutěže Martin Němec.

Přímo se zachránil tým Here for beer, pro kterého liga skončila Baráž si zahrají celky Diparu a Žabantů.

Ve druhé lize k celkovému vítězství dokráčel tým Autobus clubu. Baráž si zahraje tým La Bomby, bronzovou příčku obsadili Akademici.

Poslední kolo této sezony Žďárské ligy malé kopané se uskuteční v sobotu 8. června. Hrát se bude skupina o titul a baráž, druhá liga už má dohráno.

ŽĎÁRSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ - 10. KOLO

1. LIGA - O TITUL: Mičego Svratka – FC Radox 10:1, FC Benjamin – FC Radox 6:1, Mičego Svratka – Alko 6:2, Alko – BKS 5:0, FC Benjamin – BKS 7:2.

TABULKA

1. Mičego Svratka 16 13 2 1 83:22 41

2. FC Benjamin 16 13 1 2 77:25 40

3. Alko 16 8 2 6 46:36 26

4. BKS 16 7 1 8 53:50 22

5. FC Radox 16 5 4 7 55:74 19

1. LIGA - O ZÁCHRANU: Here for beer – FC Žabanti 2:2, Here for beer – Dipar cf 5:1, Dipar cf - FC Žabanti 2:2.

TABULKA

6. Here for beer 16 6 2 8 50:61 20

7. Dipar CF 16 3 3 10 45:68 12

8. FC Žabanti 16 0 3 13 15:88 3

2. LIGA: FC Orel – Autobus club 4:10, FC Trump - Akademici 0:4, FC Orel - La Bomba 3:5, FC Trump - Autobus club 2:9.

TABULKA

1. Autobus Club 20 16 2 2 86:37 50

2. La Bomba 20 15 1 4 75:36 46

3. Akademici 20 9 2 9 69:41 29

4. FC Orel 20 5 5 10 58:77 20

5. FC Trump 20 2 2 16 34:95 8