Ten by se měl ujmout své nové funkce právě v těchto dnech. „Michal Kadlec je ideálním kandidátem, který přesně splňoval naše požadavky. Má totiž trenérskou profi licenci pro mládež, ale také dospělé,“ sdělil první místopředseda a sportovní manažer FC Žďas v jedné osobě Radim Chmelíček.

Vedle toho ovšem hrála svoji roli ještě jedna podstatná skutečnost. „Jedná se o člověka, který ze Žďáru nad Sázavou pochází, má tedy k městu i klubu určitý vztah. V okamžiku, kdy se naskytla možnost naší vzájemné spolupráce, okamžitě jsme Michala kontaktovali a domluvili se na všech podrobnostech,“ pochvaloval si.

Ve funkci šéftrenéra mládeže přitom bývalý řízný stoper, který si v dresu Jihlavy zahrál také v první lize, paradoxně nahradí právě Chmelíčka. „Moje působení bylo v podstatě jen dočasné. Dopředu bylo jasné, že do této role v budoucnu usedne člověk, který má odpovídající licenci, ale také znalosti ve fotbalovém prostředí. Naše vize byla v tomto směru naprosto jasná,“ popisoval.

Úkoly, které stojí před novým lídrem všech mládežnických trenérů Žďáru, jsou nyní jasně stanovené. „Michal Kadlec je člověk, který se, nejprve jako hráč, posléze jako trenér, celý život pohybuje ve fotbalovém prostředí. Přejeme si, aby veškeré zkušenosti, které v ligovém fotbale získal, předal a také aplikoval do našeho systému a pomohl jej posunout o další rozměr,“ dodal Chmelíček.

Nový mládežnický šéftrenér klubu z města pod Santiniho Zelenou horou se do nové role těší. „Žďár je klubem, který mě vychoval. Pocházím odtud, mám to sem z Jihlavy blízko a znám zde hodně lidí. Proto jsem se rozhodl tuto nabídku přijmout. Svoji roli hrálo i to, že jsem byl na Vysočině momentálně bez angažmá, k tomu naše jednání probíhala rychle a velice konstruktivně. Mám do toho velkou chuť,“ řekl Kadlec.

Současnou práci s mládeží ve Žďáře ocenil. „Klub dlouhodobě dobře pracuje s mládeží, o čemž svědčí i to, že získal statut krajské akademie. Jde o dobrou vizitku také pro všechny trenéry,“ poznamenal.

A jaké si před sebe stanovil mety? „Chtěl bych přispět k tomu, abychom ještě více zkvalitnili tréninkový proces. Tak, abychom od nejmladších kategorií vychovávali hráče pro dospělý fotbal,“ doplnil Kadlec.