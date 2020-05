V Herálci s tímto rozhodnutím v podstatě od začátku počítali. „Nešlo o žádné překvapení, dalo se to očekávat. Pandemie ze dne na den asi sama nezmizí, zdraví lidí je v tuto chvíli přednější,“ potvrdil kouč mužstva z obce pod Žákovou horou Zdeněk Cach mladší.

Podzimní umístění však bylo pro něj i jeho svěřence velkým zklamáním. „Naštěstí už to nemusíme řešit, záchranu nyní máme jistou. I přesto nechceme zahálet a postupně už začneme trénovat. Samozřejmě v povoleném počtu deseti osob,“ připomněl kormidelník Herálce.

Současně ale podotkl, že větší počet hráčů by dával dohromady jen s velkými obtížemi. „Více by se nás stejně asi ani nesešlo. Starší hráči jsou rádi, že si fyzicky, ale po tom nevydařeném podzimu i psychicky odpočinou.“

Na hřiště by tak měli hráči stabilního účastníka druhé nejvyšší krajské soutěže vyběhnout v tomto týdnu. „Najedeme na klasický cyklus dvou tréninků týdně. Navíc máme rozjednaný turnaj čtyři mančaftů, který by se mohl uskutečnit začátkem června. Definitivně domluvené to ještě není, ale určitě by se nehrálo v Herálci. K tomu bychom ještě chtěli sehrát nějaký přátelský zápas. Vše samozřejmě za předpokladu, že se postupně uvolní současná nařízení,“ nastínil Cach.

Před vypuknutím koronavirové epidemie měli v Herálci rozjednané posílení úzkého kádru. Všechny potencionální posily pak ale, celkem logicky, nedorazily. „Náš kádr zatím zůstává beze změn.Už ale mám rozjednaná tři jména, o kterých bych však zatím nerad konkrétně hovořil,“ zůstal tajemný lodivod Herálce.

Směr, kterým se po doplnění kádru poohlíží, však zůstává stejný. „Opět to jsou hráči z východních Čech, ale nějaké tipy mám také z blízkého okolí Herálce.“

Vzhledem k nepříznivé sinusoidě, kterou výkony i výsledky Herálce v posledním období nabírají, nehodlají pod Žákovou horou nic podcenit. „Loňský podzim je pro nás všechny rozhodně mementem. Tedy, jsem o tom přesvědčený. Teď máme čas na sobě zapracovat, protože bychom chtěli potěšit oko diváků. V Herálci jich na zápasy chodí hodně a naposledy jsme jim příliš radosti neudělali,“ přiznal Zdeněk Cach mladší.

Obdobně neradostná situace panovala před jarními odvetami v Radešínské Svratce. Ta sice na podzim herně nezklamala, solidní výkony však její hráči nedokázali přetavit ve výraznější bodový zisk.

Záchrana u zeleného stolu tak přišla vhod. „Však se mě naši borci hned ptali, kdy bude zakončená,“ směje se kouč Radešínky Jaroslav Šoustar.

Na ni si jeho ovečky budou muset nějakou chvíli počkat. „Rádi bychom to oslavili, ale hned tak to nebude. Věřím ale, že další sezona už začne podle plánu. Jelikož se nyní nehraje, mohli jsme alespoň na hřišti uskutečnit rekonstrukci obou střídaček,“ potěšilo Šoustara.

Byť by to bylo s rizikem možného sestupu, byl by raději, pokud by se na jaře hrálo. „Určitě by bylo lépe, pokud by se rozhodovalo na hřišti. Rozhodně jsem chtěl raději hrát. A to i za cenu toho, že bychom spadli. Takhle je to prostě špatně,“ mračí se kormidelník Radešínské Svratky.

Do přípravy na nový ročník už prý mužstvo určitě půjde bez jeho maličkosti. „U týmu končím, vedení klubu jsem to oznámil minulý týden. Důvod je prostý, velké pracovní vytížení, časově prostě nestíhám. Na druhou stranu to ale není žádné překvapení, funkci trenéra jsem loni bral s tím, že jde pouze o záskok na jednu sezonu.Mužstvo někdo vést musí a tehdy žádný jiný kandidát nebyl,“ vysvětlil Jaroslav Šoustar.

O jeho nástupci se v tuto chvíli jedná. „Konkrétní jméno zatím na stole není. Příští týden bude schůze vedení oddílu, tam by se mělo rozhodnout,“ dodal končící trenér Radešínky.

Se svým působením u mužstva není nespokojený. „Myslím si, že to nebylo úplně špatné, škoda jen, že se na jaře nehrálo. Výsledky na to sice úplně nevypadají, ale je potřeba si uvědomit, že jsme 1. A třídu hráli jen ve dvanácti lidech, které doplňovali dorostenci.“

Na nového trenéra prý čeká jednoznačný úkol. „V každém případě se mužstvo musí omladit. A to i za cenu toho, že by to mohlo znamenat sestup o patro níž. Je to nezbytný krok,“ uzavřel Jaroslav Šoustar.