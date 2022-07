Příprava Rapotic

24. 7., 17.00

Křižanov - Rapotice (pohár KFS)

27. 8., 18.00

Rapotice - Rosice (přátelsky)

30.-31. 7. (????)

Nedvědice - Rapotice (v případě postupu, pohár KFS)

Krajský přebor si tak zahraje tým z obce s necelými pěti sty obyvateli. „My hrajeme patnáctý rok krajské soutěže. Což je na naší vesničku velký úspěch,“ potvrzuje Laš. „A hrajeme to v podstatě ve stále stejné ose. Kluky se tady snažíme mít natrvalo. Nejdeme cestou, že někoho zaplatíme, a za rok je pryč. Například Radek Valsa k nám přišel z divize a byl tady pět let. Sázíme na dobrou partu v kabině, neměníme hráče jako na běžícím páse. Když jsme viděli, že se třeba předloni podařil postup Šebkovicím, tak jsme si řekli, že to zkusíme také. Nikdy se u nás přebor nehrál, tak jsme si to dali i s bráchou za cíl - jednou sem krajský přebor dotáhnout.“

Nováček z Kamenice nad Lipou zahájil přípravu. V přeboru žádné velké ambice nemá

Povedlo se, šestého srpna se do Rapotic dostaví nejvyšší soutěž Kraje Vysočina. Jako první přijede B tým Vrchoviny. Co v Rapoticích od své účast v přeboru očekávají? „Určitě nás nečeká nic jednoduchého. Rozhodně nebudeme chtít hrát druhé housle,“ má jasno Laš. „Skončil sice zmíněný Valsa, jenž se výrazně podepsal pod postup. Už ale neměl do toho takovou chuť. Na jeho místo jsme angažovali Romana Durajku z Náměště, další posily máme rozjednané, takže věřím, že nebudeme nějací outsideři.“

Motivací je pro tým také budoucnost celého klubu. V Rapoticích se úspěšně rozvíjí mládežnické celky. „Máme čtyři žákovská družstva, o která se skvěle stará Aleš Kovařík. Bohužel nám chybí vlastní dorost, ze kterého by kluci vycházeli postupně do B a A týmu. Dorostenci chodí hrát do sousedních Oslavan. Dá se říci, že teprve teď nám z dorostu přišli dva kluci. Kuba s Petrem Tesařem, naši odchovanci, takže myslím, že se blýská na lepší časy i v tomto ohledu. Krajský přebor bychom chtěli do budoucna udržet i pro ně,“ uzavřel krátkou sondu do nového klubu v krajském přeboru Tomáš Laš.

Jisté obavy jsem měl, netají Brabenec

Byl to v zimě překvapivý krok. Vedoucí tým skupiny B 1.A třídy vyměnil trenéry. K rozjetému týmu přišel Tomáš Brabenec, který měl naplnit klubový cíl: Postup do krajského přeboru. Ten společně se svými svěřenci naplnil a od minulého týdne již připravuje mančaft na historickou premiéru v nejvyšší krajské soutěži.



Trenére, jak jste si užil první půlsezonu v Rapoticích?

Bylo to náročné jaro. I z toho pohledu, že jsem byl mladší než někteří z hráčů v týmu. Takže už nástup byl pro mě těžší. Navíc v přípravě jsme prohráli i s týmy z okresního přeboru. Měl jsem proto z jara trošku obavy. Ale hráči v týmu jsou dostatečně zkušení na to, aby věděli, kdy zapnout a na jaro se připravili.



Respekt se u vás asi násobil i z toho důvodu, že jste přišel k týmu, který zajímalo jediné - postup.

Málokdo střídá trenéra u prvního týmu tabulky. Určitě jsem z toho měl respekt, ale na druhou stranu to byla velká výzva a šel jsem do toho.



Pomohla vám skutečnost, že jste našel v kabině opravdovou partu?

Jistě. Kabina je pohromadě. Vidíte to na takových obyčejných věcech, jako že všichni společně posedí po zápasech. Málokdo odejde pryč, jako je tomu jinde. Parta tam určitě je dobrá.



Co očekáváte od vaší účasti v krajském přeboru?

Bude to těžké, to víme. Přišli čtyři hráči, z toho minimálně dva do základní sestavy. Ještě o nějakých jménech jednáme, uvidíme, jestli se něco povede. Musíme se o to prostě porvat.



Spolehnout se můžete i na silnou divákou podporu, že?

Lidé chodí, ale je to někdy náročné. Je to přece jenom vesnice, takže nás rozebírají hned po každém zápase. Takže máme okamžitě zpětnou vazbu. (směje se) Naštěstí se na jaře dařilo, takže kritiky až tak moc nebylo. Uvidíme, jak to bude na podzim.