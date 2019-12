„Když se podíváme na oddíl, v jakých podmínkách hrajeme, s vlastními hráči, tak by čtvrté místo mělo být uspokojivé. Nicméně, když se na to podívám vzhledem k samotnému průběhu podzimu, tak zcela spokojený být prostě nemohu,“ říká na začátku podzimního hodnocení kouč Nové Vsi Radek Šikola, kterého mrzí dva domácí herní i výsledkové výpadky jeho oveček.

„V první řadě to byla prohra 3:5 s Žirovnicí, která se u nás ziskem tří bodů nastartovala ke své vítězné sérii. Za ještě větší selhání považuji remízu 2:2 s Bedřichovem při podzimní rozlučce. Předtím jsme přitom suverénním způsobem přejeli ve formě hrající Třebíč. Bedřichov byl určitě hratelnějším soupeřem, jenže důraz i nasazení hráčů byly ovlivněné koncem sezony,“ stále ještě nevydýchal kormidelník Nové Vsi poslední zápas podzimu.

Vrcholem demolice

Není to přitom poprvé, kdy se podobná situace opakuje. „V každé půlsezoně máme minimálně jeden zápas, kdy máme povinnost vyhrát, a my to totálně nezvládneme. To právě byly zápasy s Žirovnicí a Bedřichovem, kdy propadli úplně všichni hráči. Bohužel to je naše bolest, která se pokaždé opakuje,“ vysvětluje Šikola důvody, proč jeho svěřenci nejsou v podzimní tabulce výš. „Mrzí mě, že si kluci neuvědomili, že mohli být v tabulce o stupínek, možná i o dva, výš. Je rozdíl být čtvrtý, nebo druhý, zvlášť když vím, že kluci na to mají, což několikrát v průběhu podzimu ukázali,“ dodal dvaapadesátiletý trenér.

Za pomyslný vrchol podzimu považuje již zmíněnou demolici Třebíče v předposledním kole po výsledku 4:0.

„S Třebíčí kluci naplno ukázali, na co opravdu mají. Neměl jsem jim po zápase co vytknout, mohl jsem jim pouze podat ruku. Přesně takto bych chtěl, aby tento tým hrál. Dokázali jsme si, že to jde. Proti mužstvu, které bylo v laufu na druhém místě tabulky, to byl naprosto suverénní výkon. Musíme však mít natrénováno a být ve zdravotní pohodě,“ uvědomuje si Radek Šikola.

Celek z Novoměstska se v první polovině ročníku opět mohl spolehnout na slušnou palebnou sílu. Třiatřicet vstřelených branek, více jich nasázel pouze první Pelhřimov. Naopak defenziva tentokrát výrazně zaostávala. Pouze tři kluby v elitní krajské soutěži inkasovaly více branek než Nová Ves.

„To je přesný odraz tréninkové morálky hráčů v Nové Vsi. Pokud jde o zálohu a útok, tam mají kluci tréninkovou účast okolo devadesáti procent. Naopak u hráčů z obrany je to sotva pětina. Střední obránci netrénují vůbec, jeden krajní obránce laboroval se zraněním, druhý na tréninky dochází pravidelně pozdě. Pokud se do toho nyní nesáhne, tak ten trend bude stejný,“ naznačuje Šikola možné změny.

Letitým problémem Nové Vsi, způsobený sázkou na vlastní odchovance, je úzký kádr. Navíc rezervní mužstvo působí jen v okresní soutěži, což bývá problém, pokud přijdou zranění.

„Je to dané složením našeho kádru, tak je to nastavené, hrajeme výhradně se svými hráči. Bohužel je tu obrovská výkonnostní propast mezi áčkem a rezervním mužstvem. V případě, kdy nám někteří hráči vypadnou, tak v podstatě není kam sáhnout, to je docela problém,“ mrzí kouče Nové Vsi.

Touží po medaili

I proto by chtěl v zimě kádr přece jen rozšířit. „Případný příchod hráčů není otázkou na mě. Moje přání bylo, aby v zimě přišli dva hráči. Je ovšem otázkou, jak se k tomu vedení klubu postaví,“ potvrdil Radek Šikola, který svým ovečkám slibuje náročný zimní dril.

„Zimní příprava bude určitě tvrdší než loni, protože jsme to trošku podcenili a byla to škoda. Její průběh bude obdobný, v plánu mám opět i soustředění, ale bude daleko náročnější. Na jaře se totiž chceme pokusit vybojovat umístění v top trojce soutěže. Beru to tak, že vítězství a postup Pelhřimova je už skoro jistý, ale mezi týmy za ním jsou bodové rozdíly minimální.“